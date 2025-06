Da Google Store c'è uno sconto extra del 20% su alcuni prodotti Pixel

Da oggi e fino a domenica 22 giugno su Google Store si potrà ottenere uno sconto extra del 20% su diversi dispositivi, tra cui gli smartphone Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Per beneficiare dello sconto sarà sufficiente aggiungere il codice promozionale SUMMERSALE al momento del pagamento.

Tra le offerte più interessanti in corso sullo store ufficiale di Google segnaliamo quella che ha per protagonista il telefono Pixel 9. Il prezzo finale di vendita della versione da 128GB è 719,20 euro, con in più 50 euro di credito da utilizzare nello store (magari per l’acquisto della cover) e un rimborso fino a 690 euro dando in permuta il proprio smartphone.

Sfruttando il sistema di permuta offerta da Google Store, si ottiene ad esempio un rimborso di 334 euro con un iPhone 12 Pro Max da 128GB in buone condizioni, che unito al riscatto del 20% di sconto a carrello portano a un importo finale di 385,20 euro, tenendo conto poi che si hanno anche 50 euro di credito da spendere sullo store.

Le offerte in corso su Google Store

Durante l’acquisto degli smartphone Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL è possibile richiedere la permuta di un dispositivo usato, per un rimborso fino a 690 euro se si sceglie di ordinare un Pixel 9, e fino a 735 euro scegliendo uno tra Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Altri due vantaggi del Google Store sono la spedizione gratuita per tutti gli ordini e l’opzione di pagamento in tre rate senza interessi con Klarna.