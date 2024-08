Google Tasks: il nuovo design su Android

Google Tasks, l’applicazione per la gestione delle attività su Android, sta per ricevere un importante aggiornamento per quanto riguarda il design. Attualmente disponibile solo in versione beta, il nuovo look promette di rendere l’app più intuitiva e piacevole da utilizzare. Questa novità segue la scia dei recenti rinnovamenti apportati ad altre applicazioni Google, dimostrando l’impegno dell’azienda nel migliorare costantemente l’esperienza utente.

Addio alle linee, benvenute le “mappe”

Una delle modifiche più evidenti riguarda la separazione tra le attività da svolgere e quelle già completate. Le classiche linee di demarcazione lasceranno il posto a dei rettangoli con bordi arrotondati, chiamati “mappe“.

Questo principio di design, già adottato in altre app come Google Maps, renderà l’interfaccia più moderna e accattivante. Inoltre, il colore dello sfondo varierà a seconda della modalità scelta: in modalità scura, lo sfondo sarà schiarito per far risaltare le mappe, mentre in modalità chiara avverrà il contrario.

Riorganizzazione delle icone

Oltre al nuovo look, Google Tasks vedrà anche una riorganizzazione delle icone. Le due frecce utilizzate per modificare l’ordine delle attività e il menu accessibile tramite i tre punti paralleli, precedentemente posizionati in basso a sinistra, saranno spostati in alto a destra, all’interno del rettangolo delle cose da fare. La terza icona, di cui non si conosce ancora il destino, potrebbe essere stata rimossa a causa della sua dubbia utilità.

Un futuro raggiante per Google Tasks

Questi cambiamenti di design sono stati scovati nella versione 2024.08.05.x di Google Tasks per Android da 9to5Google, mentre la versione iOS non sembra ancora interessata. Nonostante non sia stata fornita una data precisa, il nuovo look sarà esteso a tutti gli utenti nel prossimo futuro.

Con questo cambio di look, Google Tasks si prepara a competere con altre app di produttività, offrendo un’esperienza più piacevole e intuitiva per la gestione delle attività quotidiane.