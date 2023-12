Google TV: prestazioni migliori e nuovi canali gratuiti

Le smart TV hanno cambiato il modo di fruire la televisione, ma non sono esenti da difetti. Uno dei più fastidiosi è la lentezza dei loro sistemi operativi, che rende la navigazione frustrante dopo un po’ di tempo. Google TV, nonostante sia molto diffusa, non è immune da questo problema.

Per questo motivo, l’azienda di Mountain View cerca sempre di trovare nuove soluzioni per migliorare le prestazioni del suo sistema operativo. L’ultimo aggiornamento rilasciato ne è un esempio. Nel post sul blog di Google, si legge che è stata ottimizzata la gestione della memoria del televisore per accelerare il caricamento della schermata principale.

Google TV diventa più veloce e completa

Google ha anche ridotto il peso delle applicazioni di sistema, per alleggerire il sistema operativo all’avvio, oltre a rendere la navigazione più fluida e l’apertura delle applicazioni più rapida. Tra le altre ottimizzazioni ci sono il caricamento anticipato dei contenuti durante lo scorrimento e il miglioramento dei risultati di ricerca.

Inoltre, Google ha fatto un bel regalo ai suoi utenti. Dopo aver lanciato oltre 800 canali gratuiti e supportati dalla pubblicità lo scorso aprile, Google ha ora arricchito l’offerta aggiungendo una categoria “Recenti” per i canali visti di recente e una categoria “Notizie locali” per trovare i canali più vicini. Infine, la sezione “News & Views” permette di trovare facilmente i contenuti che soddisfano le proprie preferenze.

Infine, Google ha annunciato il lancio di un calendario dell’avvento che durerà fino al 25 dicembre, integrato nella sezione Holidays, con una selezione di film natalizi e canali musicali stagionali.