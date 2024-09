Google TV Streamer (erede di Chromecast) è arrivato su Amazon

Il nuovo Google TV Streamer è disponibile su Amazon. È in vendita al prezzo di 119 euro con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni. Si tratta dell’erede della gamma Chromecast, progettato dal gruppo di Mountain View per un’esperienza di streaming evoluta.

Compra subito il tuo Google TV Streamer

Integra il supporto alla risoluzione 4K e alle tecnologie Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, senza dimenticare Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos sul fronte audio. All’interno del suo design elegante e minimalista racchiude un comparto hardware di fascia alta, per prestazioni senza compromessi. La connettività wireless è gestita attraverso i moduli Wi-Fi e Bluetooth, ma c’è anche una porta Ethernet per quella cablata. Inoltre, ha in dotazione un telecomando con microfono per il supporto ai comandi vocali. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Ancora, tra gli altri punti di forza trovano posto 32 GB di memoria interna per archiviare un gran numero di applicazioni, lo standard Matter per interagire con i dispositivi della smart home e la possibilità di ritrovare il telecomando semplicemente premendo un pulsante sulla base (con tutta probabilità, sarà sotto un cuscino del divano). Al prezzo di 119 euro, Google TV Streamer è l’erede che la gamma Chromecast meritava, in grado di offrire un’esperienza di streaming evoluta, compatibile con tutte le piattaforme e arricchito di alcune funzionalità inedite.

Se lo ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità di Amazon sia per quanto riguarda la vendita che per la spedizione. Verifica le tempistiche nella scheda del prodotto: potrebbe andare a ruba e finire sold out in poco tempo.