Google: Un Mondo di Differenze per celebrare il pianeta

Istituita nel 2010, il 19 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia. L'occasione è colta oggi da Google per lanciare il progetto Un Mondo di Differenze (A World of Difference), realizzato in collaborazione con l'esploratore e fotografo italiano Angelo Chiacchio e con la realtà non-profit Art Works for Change.

Giornata Mondiale della Fotografia: Google presenta Un Mondo di Differenze

Invitiamo anzitutto a visitare la sezione dedicata su Arts & Culture, dove è documentato un viaggio in 30 tappe e 300 giorni alla ricerca e alla scoperta di culture ed ecosistemi unici: dalle tribù della Papua Nuova Guinea alla distesa di sale del Salar de Uyuni in Bolivia, dalla città murata di Lo Manthang nell'Himalaya nepalese fino alle tradizioni nostrane.

Un Mondo di Differenze raccoglie suggestive fotografie in alta risoluzione e filmati a 360 gradi in cui immergersi ruotando il punto di osservazione o indossando un visore per la realtà virtuale, dialoghi con i rappresentanti di comunità locali alle prese con i cambiamenti e riflessioni sulle problematiche riguardanti l'ambiente. Ci sono anche ricostruzioni 3D di luoghi unico come uno stupa tibetano o una casa Masaai.