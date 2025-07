Octopus propone due tra le tariffe più basse del mercato libero fino al 31 luglio

Fino al 31 luglio, sottoscrivendo una nuova fornitura con Octopus Energy, sarà possibile beneficiare di tariffe luce e gas tra le più basse del mercato libero italiano. Inoltre, il costo della materia prima, sia della luce che del gas, è bloccato per 12 mesi consecutivi, con la possibilità di aderire a una nuova offerta con un prezzo ancora più basso.

La società Octopus Energy è nata nel 2016 nel Regno Unito e ora è la più grande compagnia energetica del Paese. Oltre che in Italia, opera anche in altri mercati come Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Germania, Francia e Spagna. Il suo obiettivo è di costruire un futuro più sostenibile, realizzando un sistema energetico intelligente basato su energia rinnovabile.

Le tariffe di Octopus Energy in scadenza il 31 luglio

Ecco nel dettaglio l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi del fornitore Octopus Energy, che si distingue dalle altre per le tariffe più vantaggiose e il prezzo bloccato per un anno, indipendentemente da quelle che saranno le future oscillazioni del mercato da qui fino a fine luglio 2026.

Luce

costo materia prima luce: 0,1188 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi)

costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Gas

costo materia prima gas: 0,419 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi

costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Alle tariffe appena elencate si aggiungono poi i costi indipendenti da Octopus Energy, vale a dire le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e quelli legati al trasporto e alla gestione del contatore.

Al termine poi del primo anno, gli utenti Octopus potranno scegliere di nuovo la tariffa più conveniente in base a quelle che sono le proprie esigenze, optando per le tariffe dell’offerta Fissa o quelle dell’offerta Flex, così da poter continuare a risparmiare anche dopo i primi 12 mesi.