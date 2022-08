Google e Unieuro regalano un mese di DAZN Standard

Dopo quello con Samsung, DAZN ha sottoscritto anche un accordo commerciali con Google. Tutti coloro che acquisteranno da Unieuro un dispositivo dell’azienda di Mountain View riceveranno in regalo un mese di abbonamento al piano DAZN Standard. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2022.

DAZN Standard gratis per 30 giorni

L’obiettivo di DAZN è incrementare il numero di utenti che segue gli eventi sportivi in streaming. L’iniziativa, avviata ieri, consente di ottenere 30 giorni di visone gratuita con l’abbonamento DAZN Standard su un massimo di due dispositivi in contemporanea.

I prodotti che rientrano nella promozione possono essere acquistati presso un negozio fisico o sul sito di Unieuro:

Nel caso di acquisto in un negozio fisico, il codice DAZN verrà stampato sullo scontrino. Chi acquista invece il prodotto Google sul sito di Unieuro riceverà il codice via email. Il codice deve essere utilizzato entro il 30 gennaio 2023 sulla pagina https://www.dazn.com/it-IT/redeem/. Alla scadenza del mese gratuito, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di 29,99 euro/mese, ma è possibile disattivare il rinnovo in qualunque momento.

La promozione è riservata solo ai nuovi clienti DAZN e ai vecchi clienti con account disattivato. Gli utenti già abbonati non possono utilizzare il codice, ma possono cederlo a terzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.