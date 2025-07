Google velocizza Chrome con il nuovo back-end di rasterizzazione

Google sta lavorando per velocizzare ulteriormente il browser Chrome con l’introduzione di Skia Graphite, ovvero un nuovo back-end di rasterizzazione in grado di sfruttare al massimo le moderne API grafiche come Vulkan, Metal e Direct3D 12. Si tratta di una novità già disponibile sui Mac con chip Apple Silicon, la quale promette di migliorare significativamente le prestazioni grafiche, rendendo la navigazione più fluida e veloce.

Google Chrome più veloce con Skia Graphite

Skia è il motore di rendering utilizzato da Google Chrome per il render dei contenuti web. Finora, il back-end usato è Ganesh, basato su OpenGL, che ha mostrato tuttavia delle limitazioni per via di una mancanza di ottimizzazione per le API grafiche più recenti. Skia Graphite rappresenta l’evoluzione, essendo invece progettato per le moderne GPU e con supporto nativo al multi-threading, al fine di consentire una gestione più efficiente delle risorse e un rendering più rapido.

Nelle prove effettuate da Google, Skia Graphite è stato in grado di accelerare le prestazioni di Chrome su MacBook Pro M3 del 15% su Motionmark 1.3. Non mancano ulteriori miglioramenti in metriche chiave come:

INP (Interaction to Next Paint): tempo ridotto per l’interazione con i contenuti.

LCP (Largest Contentful Paint): caricamento più rapido dei contenuti principali.

Fluidità grafica: riduzione dei frame persi e scorrimento più fluido.

Uso della memoria GPU: ottimizzazione delle risorse per un’esperienza più stabile.

Al momento, Skia Graphite è implementato in Chrome per i Mac con Apple Silicon. Google sta tuttavia lavorando per apportare ulteriori miglioramenti in altre aree, come il rastering multi-threaded, in modo da sfruttare al massimo le CPU multi-core, la riduzione del consumo della memoria della GPU nella riproduzione dei contenuti semplici, l’uso del rastering attraverso GPU compute per accelerare ulteriormente le prestazioni e molto altro.

Con Skia Graphite, Chrome potrà finalmente sfruttare l’hardware più recente e il multi thread per offrire una navigazione ancora più reattiva.