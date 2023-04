Google vuole diventare più green: si punta sull'hardware sostenibile

La Grande G vuole puntare più fiches sulla sostenibilità: dopo gli accordi energetici in Europa annunciati a metà mese, che lasciano ben sperare per il raggiungimento dell’obiettivo “emissioni nette pari a zero” entro il 2030, Google ha pubblicato un contenuto sul suo blog nel quale parla nel dettaglio dei suoi piani per la produzione di hardware sostenibile, dagli smartphone e device della linea Google Pixel a tutti i suoi dispositivi per la casa.

Google vuole hardware sempre più green

Nel post pubblicato da Anna Meegan, direttrice di Google Hardware Sustainability, si parla dunque degli sforzi dell’azienda per soddisfare i consumatori eco-consapevoli, con un focus posto sull’obiettivo di raggiungere le net emissions pari a zero nei prossimi sette anni. Si parla dunque dei materiali riciclati, i quali compongono il 30% di quelli utilizzati per la produzione di hardware nel 2022: ad esempio troviamo alluminio, acciaio inossidabile e vetro, mentre la plastica viene riciclata al 48%.

Lo stesso vale per il packaging in carta, con la rimozione della plastica entro il 2025 su tutta la linea di prodotti, e la riduzione di volume e peso per diminuire le emissioni legate al trasporto portando più articoli contemporaneamente.

Di grande valore per i consumatori in particolare è indubbiamente la collaborazione con iFixit, il principale promotore della riparazione libera e gratuita dei dispositivi elettronici al fine di eliminare i rifiuti elettronici, ovvero i cosiddetti e-waste.

In conclusione, Google dichiara: