Google Wallet ora digitalizza qualsiasi tipo di documento

Con la nuova funzione di Google Wallet è possibile scansionare documenti e convertirli in carte virtuali, direttamente dal proprio smartphone.
Informatica App e Software
Google Wallet non è più solo un contenitore per carte di credito e biglietti aerei. Grazie alla nuova funzione “Everything Else” si può trasformare qualsiasi pass fisico in una versione digitale, pronta da usare direttamente sul proprio smartphone.

Everything Else: la funzione che trasforma le carte in pass digitali

La nuova funzione è semplice e intuitiva. Si apre Google Wallet, si tocca “Aggiungi a Wallet” e si sceglie “Everything Else”. Dopo aver accettato i termini, basta fotografare il pass o pescarlo dalla galleria. L’app fa il resto. Analizza l’immagine, estrae i dati e permette di correggerli prima di trasformare tutto in carta digitale. La funzione è attiva in quasi tutto il mondo, tranne Australia, India e Giappone.

Dal biglietto della palestra alla tessera elettorale

Everything Else non si limita a carte fedeltà o biglietti per eventi. È possibile digitalizzare:

  • Tessere sanitarie;
  • Documenti d’identità;
  • Patenti;
  • Tessere studente;
  • Codici fiscali;
  • Permessi di soggiorno;
  • Passaporti;
  • Tessere biblioteca;
  • Registrazioni veicolo.

E molto altro ancora. Grazie all’intelligenza artificiale, Google Wallet riconosce il tipo di documento e lo classifica automaticamente. Un modo pratico per avere tutto a portata di mano, senza rovistare tra le foto o i portafogli fisici.

Notifiche intelligenti e suggerimenti automatici

In parallelo, Google sta testando una funzione chiamata “Nearby Passes“. Quando ci si trova vicino a un luogo dove si potrebbe usare un pass (come un aeroporto o un negozio), l’app invia una notifica con il documento pronto all’uso. E presto, potremmo non dover nemmeno aggiungere manualmente i pass. Google Wallet sta lavorando a una funzione che analizza automaticamente le foto nel proprio album per suggerirti cosa digitalizzare.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 3 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
3 set 2025
