Google Workspace: funzionalità AI incluse con l'aumento

A fine settembre 2024 era stata inclusa l’app Gemini. Oggi l’azienda di Mountain View ha aggiunto tutte le altre funzionalità AI nei piani Business e Enterprise di Google Workspace. Gli utenti della suite di produttività non dovranno più pagare l’abbonamento per l’add-on. Sono stati però aumentati leggermente i prezzi dei piani.

Piccolo aumento per avere Google AI

Finora i clienti aziendali dovevano pagare almeno 20 dollari/mese per utente, oltre al prezzo base. Chi sottoscrive oggi l’abbonamento ad uno dei piani Business (Starter, Standard e Plus) troverà tutte le funzionalità di Google AI incluse nel prezzo. La stessa novità arriverà a partire dal 29 gennaio per i piani Enterprise (Starter, Standard e Plus).

Google ha ritoccato leggermente i prezzi considerando l’incremento di valore. Ad esempio, il piano Business Standard passa da 12 dollari/mese per utente a 14 dollari/mese per utente (impegno annuale). In precedenza, aggiungendo l’add-on Gemini si doveva pagare 32 dollari/mese per utente. I nuovi prezzi verranno applicati agli abbonati esistenti a partire dal 17 marzo 2025.

L’aumento in Italia è inferiore a 2 euro per il piano Business Starter, ma superiore per gli altri. Ad esempio il piano Business Standard passa da 11,50 euro/mese per utente a 13,60 euro/mese per utente.

I suddetti abbonamenti includeranno tutte le funzionalità offerte precedentemente con gli add-on Gemini Business, Gemini Enterprise, AI Meetings & Messaging e AI Security (non più disponibili). Gli utenti potranno quindi sfruttare l’aiuto di Gemini in Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni, Meet, Chat, Vids e Drive. Sarà possibile accedere al modello Gemini Advanced nell’app Gemini e, nelle prossime settimane, anche al servizio Notebook LM Plus.