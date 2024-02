Google Workspace: provalo gratis con Gemini AI

Il modo di lavorare è da tempo cambiato. Bisogna sapersi muovere attraverso soluzioni sempre più agili e connesse. Per questo Google Workspace si è ritagliato un posto di primo piano per aziende e liberi professionisti che cercano efficienza, collaborazione e sicurezza. Poi, con la progressiva integrazione di Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, tutti i vari tool della suite stanno offrendo funzionalità sempre più avanzate.

Perché scegliere Google Workspace?

Google Workspace non è solo un insieme di applicazioni per la produttività; è un ecosistema integrato che comprende tanti strumenti tra cui Gmail, Drive, Meet, Calendar, Docs, Sheets, Slides e molti altri, tutti progettati per lavorare insieme in modo fluido. Questa integrazione consente di passare da un’attività all’altra risparmiando tempo e aumentando l’efficienza.

In più con l’aggiunta di Gemini, i vari tool integreranno un assistente AI che ti supporterà nelle tue attività quotidiane. Che tu stia scrivendo un’email, creando un documento o analizzando dati, Gemini sarà in grado di offrirti suggerimenti contestuali, aiutandoti a lavorare in modo più intelligente e veloce.

Ovviamente, una suite a cui affidare il proprio lavoro deve essere sicura. E Google Workspace lo è, con protezione avanzate contro phishing e spam che bloccano oltre il 99,9% degli attacchi. In più, l’esperienza email è completamente priva di pubblicità, garantendo che i tuoi dati rimangano privati e sicuri.

Google ha pensato anche alle diverse esigenze di vari tipi di aziende, sia grandi che piccole, passando per liberi professionisti e freelance. Questa piattaforma offre una gamma di piani, dal Business Starter, disponibile a soli 5,75€ al mese per utente, al Business Plus e all’Enterprise, garantendo così una soluzione su misura per tutti.

Con una politica di prezzi trasparente e l’offerta di una prova gratuita di 14 giorni, ti invitiamo a visitare la pagina dedicata e iniziare a lavorare con una marcia in più grazie all’ecosistema di Google Workspace.

