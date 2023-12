GoPro HERO10 Black in offerta su Amazon al nuovo MINIMO STORICO

Riprendersi durante l’attività sportiva, specialmente quella molto dinamica, riprendersi con una action cam è eccezionale per ricordarsi anche di certe gesta. Tra sci, snowboard, downhill, surf e altre attività, avere un prodotto come la videocamera compatta GoPro è un must. Ebbene, Amazon proprio in queste ore sta rilanciando GoPro HERO10 Black in offerta al prezzo più basso di sempre, con consegna gratuita ai clienti abbonati a Prime: non perderti questa occasione!

GoPro HERO10 Black raggiunge il minimo storico su Amazon

L’action camera compatta GoPro HERO10 Black è una delle soluzioni migliori sul mercato e un punto di riferimento per gli sportivi e videomaker. Si tratta di una action cam con chip GP2 capace di gestire registrazioni a 5,3K e foto a 23MP, potenziati dalla stabilizzazione HyperSmooth 4.0 disponibile in tutte le modalità e dal miglioramento delle performance in condizioni di scarsa illuminazione.

Posteriormente presenta uno schermo LCD touchscreen da cui accedere a tutte le impostazioni per la registrazione, mentre anteriormente figura un pannello sempre LCD per riassumere tutti i dettagli della foto che si vuole scattare o dei video in fase di registrazione. In più, questa GoPro è ottimizzata per vlog in live streaming con inquadrature super stabili. Insomma, è una certezza in ogni caso d’uso!

Ma quanto costa? Esattamente 270 euro, al posto del prezzo mediano precedente di 293,47 euro. Rispetto ai 530 euro di listino si tratta di uno sconto considerevole, e la detta cifra costituisce a tutti gli effetti il minimo storico! La consegna è gratuita, il pagamento può essere effettuato a rate con Cofidis, e i resi sono effettuabili fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.