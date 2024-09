GP D'Azerbaigian: come vederlo in streaming dall'Italia e dall'estero

È tutto pronto per il GP D’Azerbaigian, nuovo appuntamento del campionato di Formula 2024. La gara è in programma oggi, domenica 15 settembre 2024, a partire dalle 13 (ora italiana).

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta streaming in Italia da NOW ed è sufficiente attivare il Pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, per seguire la gara e accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky. Ricordiamo che la gara non sarà trasmessa in diretta da TV8.

Per vedere il GP D’Azerbaigian di Formula 1 in streaming dall’estero (con commento in italiano), invece, è necessario ricorrere a una VPN. Con il servizio, infatti, è possibile scegliere un server italiano per avviare la connessione VPN, in modo da ottenere un indirizzo IP italiano ed evitare i blocchi geografici all’accesso.

Chi ha bisogno di una VPN illimitata, in questo momento, può puntare su NordVPN. La migliore VPN sul mercato è disponibile con un costo da 3,09 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. Per attivare l’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.L’offerta in corso prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

Come usare una VPN per evitare blocchi geografici

Una VPN può essere utilizzata per evitare blocchi geografici all’accesso a siti e servizi web. La procedura da seguire è la seguente:

attivare una VPN come NordVPN

selezionare un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione raggiungere il sito web o l’app che si desidera utilizzare

La VPN da utilizzare è, senza dubbio, NordVPN. Il servizio in questione mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia e un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, risultando la scelta giusta per poter sfruttare una connessione a Internet dall’estero senza dover fare i conti con blocchi e censure online.

