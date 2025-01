GParted 1.7 aggiornato con Bcachefs e riconoscimento NBD

GParted 1.7 è l’ultima versione, da poco rilasciata, del noto strumento gratuito sviluppato da GNOME (GNOME Partition Editor) per la gestione delle partizioni e relativi strumenti che consentono di creare, ridimensionare, eliminare e formattare ciascun volume del disco fisso di sistema. La nuova versione apporta vari miglioramenti, insieme a immancabili e importanti correzioni bug e aggiornamenti per le varie traduzioni.

GParted 1.7: le novità dello strumento gratuito per la gestione delle partizioni

Tra le aggiunte più importanti c’è il supporto sperimentale al file system Bcachefs, anche se limitato ai file system a singolo dispositivo. Oltre a ciò, è anche stata implementata una funzionalità che consente di riconoscere i Network Block Device, rendendo la gestione delle partizioni notevolmente più solida per chi fa uso dell’archiviazione remota.

La nuova versione impedisce ora al suo processo di sondaggio di avviare involontariamente “LVM Volume Groups”, migliorando così ulteriormente la sicurezza e far in modo che i volumi degli utenti rimangano intatti, a meno che non esplicitamente selezionati per la modifica.

Con GParted 1.7 aumentano anche i requisiti minimi per libparted, per cui ora viene richiesta la versione 3.2, in modo da assicurare la compatibilità tra le librerie correnti, consentendo agli sviluppatori di sfruttare funzionalità avanzate per il partizionamento, a beneficio di prestazioni e affidabilità su un bacino maggiore di sistemi.

Altre modifiche introdotte con la nuova versione includono delle Pipeline CI semplificate e aggiornate con i processi di integrazione continua per Ubuntu 24.04 LTS e Rocky Linux 8, una gestione migliorata del file system exFAT, per far in modo che sia in grado di leggere correttamente l’utilizzo del file system da “exfatprogs >= 1.2.3” e far in modo che le informazioni sul volume siano accurate, una miglior visualizzazione del numero di serie della chiave USB, risolvendo problemi relativi ai binari e a determinati numeri di serie e una correzione che riguarda “btrfs-progs”, il quale causava problemi quando non installato.

Tutte le novità di GParted 1.7 sono elencate nella pagina SourceForge, da cui è anche possibile scaricare la nuova versione.