GParted Live 1.6.0-10 migliora stabilità e prestazioni

GParted, la diffusissima utilità che su Linux permette di gestire partizioni e dischi, è stata aggiornata alla versione 1.6.0-10, la quale include diversi miglioramenti alle funzionalità e alle prestazioni. Si tratta nello specifico di una vera e propria distribuzione basata su Debian, la quale può essere eseguita da boot direttamente da supporti ottici (CD, DVD), unità di archiviazione USB o altri supporti avviabili, senza la necessità di installarla su un disco locale del sistema.

GParted Live 1.6.0-10: cosa cambia nell’ultima versione

L’ultima versione di GParted esce poco dopo il ventesimo anniversario di questo software. Le novità della nuova versione sono incentrate sul miglioramento delle funzionalità, ma anche dell’interfaccia e delle prestazioni.

Vengono innanzitutto rimossi dei pacchetti non più utilizzati e non più presenti nei repository, tra cui “cpufrequtils”, mentre viene invece aggiunto “pm-utils”, come richiesto dai suggerimenti della comunità.

GParted Live 1.6.0-10 standardizza ora anche l’interfaccia di dialogo dei programmi interni con zenity, che va a sostituire gdialoge Xdialog, anch’essi eliminati dai repository Debian. Viene poi aggiornato l’intero sistema operativo sui repository Debian Sid del 28 settembre 2024, in modo da assicurare che tutti i componenti siano all’ultima versione. Insieme a ciò, anche il kernel Linux passa alla versione 6.10.11, permettendo una miglior compatibilità hardware e relativi miglioramenti alle prestazioni su vari dispositivi in cui l’utilità viene usata. Viene infine risolto un problema di compatibilità con le schede video Nvidia meno recenti.

Agli utenti che hanno esperienziato problemi di visualizzazione con X Desktop viene consigliato di selezionare la voce “Altre modalità di GParted Live” all’avvio dell’utilità, scegliendo in seguito “GParted Live (impostazione grafica sicura, vga-normale)”, per garantire una la compatibilità hardware più ampia possibile.

Tutte le novità complete sono consultabili nella pagina dedicata al changelog, mentre sempre nella stessa pagina è possibile scaricare il file immagine da installare su un’unità di archiviazione avviabile per l’utilizzo nei sistemi.