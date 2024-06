GPT-4 vs. GPT-4 Turbo vs. GPT-4o: le differenze

Con il rilascio a maggio 2024 di GPT-4o da parte di OpenAI, che va ad aggiungersi a GPT-4 e GPT-4 Turbo, è naturale chiedersi quali siano le differenze tra questi modelli di intelligenza artificiale e quale sia quello più adatto alle proprie esigenze.

I modelli GPT-4 di OpenAI condividono una base comune, ma presentano alcune differenze significative che li rendono più adatti a determinati compiti. È importante poi tenere conto anche del costo. In linea di massima, si può dire che GPT-4 è il modello più completo e versatile; GPT-4o, addestrato per generare testo più fluido e naturale, con una maggiore attenzione alla grammatica e alla coerenza, è una scelta eccellente per la scrittura di testi, mentre GPT-4 Turbo è stato progettato per offrire un equilibrio tra velocità e qualità.

Prima di prendere una decisione quindi, è importante valutare attentamente le esigenze specifiche e il budget a disposizione.

Quali sono le differenze tra i modelli GPT-4 di OpenAI?

I modelli GPT-4 di OpenAI comprendono diverse varianti, ciascuna progettata per soddisfare esigenze diverse. Ecco una panoramica delle differenze tra GPT-4, GPT-4 Turbo e GPT-4o (Omni).

GPT-4: il modello fondamentale

GPT-4 è il modello fondamentale. Comprende e genera frasi complesse ed è utile per un’ampia gamma di applicazioni, come la scrittura creativa, l’analisi dei dati, la traduzione linguistica e la generazione di codice. Grazie alla finestra contestuale di 23.000-25.000 parole di GPT-4, è possibile allegare più documenti lunghi e chiedere di rispondere a qualsiasi domanda sui file caricati.

Poiché questo è il modello base della serie, è possibile accedere a tutte le funzioni di GPT-4 anche su GPT-4 Turbo e GPT-4o. Per utilizzare GPT-4 è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 20 dollari.

GPT-4 Turbo, il modello più veloce

GPT-4 Turbo rappresenta una versione di GPT-4 con migliori prestazioni in termini di velocità, accuratezza e funzionalità. Rispetto alla versione standard, infatti, GPT-4 Turbo fornisce tempi di risposta più rapidi, grazie a una migliore ottimizzazione computazionale. Ciò lo rende adatto nelle situazioni in cui è necessario ottenere risultati velocemente.

Inoltre, GPT-4 Turbo presenta una precisione superiore, in particolare per quanto riguarda i calcoli matematici, superando GPT-4 in diversi benchmark. Questo modello introduce anche nuove funzionalità avanzate come la modalità JSON, che consente di gestire i dati in un formato strutturato e interoperabile. Questo rende più semplice l’interazione con il modello e l’estrazione dei risultati desiderati.

Inoltre, supporta l’esecuzione parallela di operazioni, il che significa che può gestire più richieste contemporaneamente. Questa funzionalità consente di ottenere output più solidi e riproducibili, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza complessiva. In sostanza, GPT-4 Turbo offre una maggiore flessibilità rispetto a GPT-4 e GPT-4o.

GPT-4o, il modello di AI più umano mai realizzato da OpenAI

GPT-4o è l’ultimo modello linguistico multimodale (LLM) rilasciato da OpenAI. È più veloce e più potente della versione precedente, GPT-4, e può elaborare informazioni da testo, voce e immagini. È anche in grado di comprendere e rispondere al linguaggio parlato in tempo reale, come gli esseri umani, aprendo il potenziale per la traduzione in tempo reale e altre applicazioni.

GPT-4o è in grado di rispondere alle richieste audio molto più velocemente rispetto ai modelli precedenti, con un tempo di risposta vicino a quello di un essere umano (può rispondere agli input audio in appena 232 millisecondi, con una media di 320 millisecondi), e di comprendere meglio le immagini. Ad esempio, l’utente può descrivere un’immagine e GPT-4o può discuterne con lui.

OpenAI ritiene che GPT-4o sia un passo avanti verso un’interazione uomo-computer molto più naturale. Accetta come input qualsiasi combinazione di testo, audio e immagine ed è ingrado di generare qualunque output di testo, audio e immagine.

Tuttavia, GPT-4o non è ancora perfetto. C’è ancora un po’ di strada da fare prima che i difetti e le allucinazioni che rendono i chatbot inaffidabili e potenzialmente pericolosi possano essere eliminati.

Ma ciò che mostra è la direzione di marcia di OpenAI, che prevede che GPT-4o diventerà la prossima generazione di assistenti digitali AI, in grado di superare in astuzia assistenti come Siri o Alexa di Amazon, ricordando ciò che gli è stato detto in precedenza e interagendo al di là della voce o del testo.

Cosa può fare GPT-4o?

GPT-4o è multimodale, cioè può elaborare immagini e audio e generare risposte utilizzando qualsiasi combinazione di questi formati. Può analizzare immagini e video, comprendere l’audio e tradurre le lingue in tempo reale. Questo gli consente di comprendere meglio le richieste e a sua volta di fornire risposte migliori.

Non solo è in grado di generare diversi formati di testo creativi, ma è anche in grado di comprendere e analizzare i contenuti che riceve. Questo significa che è in grado di rispondere alle domande degli utenti in modo informativo, anche se sono aperte o impegnative, grazie alle sue incredibili capacità di elaborazione naturale.

GPT-4o è anche sorprendentemente veloce, in quanto risponde alle richieste audio a una velocità prossima a quella di una conversazione in tempo reale. Questo apre la possibilità di utilizzarlo per la traduzione in tempo reale e per altre applicazioni.

GPT-4o vs ChatGPT-4 e Turbo: qual è il migliore?

OpenAI afferma che GPT-4o eguaglia le prestazioni di GPT-4 Turbo quando si tratta di testi in inglese o di codice, con miglioramenti significativi per i testi in lingue diverse dall’inglese. È anche molto più veloce di GPT-4 e migliore nella comprensione delle immagini e dell’audio rispetto ai modelli esistenti.

Prima di GPT-4o, era possibile utilizzare la Voice Mode (Modalità Voce) per parlare con ChatGPT con latenze medie di 2,8 secondi (GPT-3.5) e 5,4 secondi (GPT-4). Per ottenere questo risultato, la Modalità vocale è una pipeline di tre modelli separati: un modello semplice trascrive l’audio in testo, GPT-3.5 o GPT-4 riceve il testo e lo produce, e un terzo modello semplice converte il testo in audio.

Questo processo significa che GPT-4 perderebbe molte informazioni cruciali e non può osservare direttamente il tono o i rumori di fondo, e non può produrre risate, canti o esprimere emozioni.

Ma con GPT-4o, addestrato per testo, immagini e audio, tutti gli input e gli output sono elaborati dalla stessa rete neurale. Poiché questo è il primo modello di OpenAI che combina tutte queste modalità. Inoltre, GPT-4o è 2 volte più veloce e costa la metà rispetto a GPT-4 Turbo. Perciò è molto più accessibile e conveniente per gli sviluppatori e gli utenti finali.

Come si accede a GPT-4o?

È possibile utilizzare GPT-4o gratuitamente, basta accedere a ChatGPT e iniziare una nuova chat, è impostato di default. Per verificare, basta avviare una conversazione con una frase qualunque e cliccare sul simbolo delle stelline (cambia modello), accanto alle altre icone (rigenera, risposta sbagliata, copia).

Quale modello di GPT-4 utilizzare?

La scelta del modello giusto dipende dalle proprie esigenze specifiche e dalla natura dei compiti che si intendono svolgere.

GPT-4o è il modello più potente della gamma. Ha ottenuto i punteggi di precisione più alti in tutti i test di benchmark e probabilmente darà il meglio in qualsiasi interazione. Tuttavia, il numero di messaggi che è possibile inviare a GPT-4o è limitato, soprattutto per gli utenti free. Questa limitazione è uno dei motivi principali per cui sarebbe meglio passare a ChatGPT Plus.

Tuttavia, è meglio riservare l’uso di GPT-4o alle interazioni che richiedono input e output multimodali o quando è necessaria la massima precisione. GPT-4 e GPT-4 Turbo sono disponibili solo per gli utenti di ChatGPT Plus. Se si dispone già di un account Plus, l’utilizzo di GPT-4 Turbo in tutte le interazioni ChatGPT ha più senso.