 GPT‑5.4 mini e nano: modelli compatti per coding e sotto-agenti
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GPT‑5.4 mini e nano: modelli compatti per coding e sotto-agenti

Ufficiali i nuovi modelli GPT di OpenAI: le versioni mini e nano di ultima generazione sono ottimizzate per programmazione e sotto-agenti.
GPT‑5.4 mini e nano: modelli compatti per coding e sotto-agenti
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Ufficiali i nuovi modelli GPT di OpenAI: le versioni mini e nano di ultima generazione sono ottimizzate per programmazione e sotto-agenti.
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OpenAI ha appena ampliato la famiglia di modelli GPT-5.4 con l’arrivo delle nuove versioni mini e nano. Come suggeriscono i nomi sono più compatti, ma non per questo meno capaci. Progettati per carichi di lavoro ad alto volume, sono ottimizzati per lo svolgimento di compiti specifici come il coding (anzi il vibe coding, come va di moda chiamarlo oggi) e la gestione dei sotto-agenti di intelligenza artificiale. Il primo dei due è già disponibile all’interno di ChatGPT, anche senza abbonamento premium.

Cosa possono fare i nuovi GPT‑5.4 mini e nano

Nel dettaglio, come anticipato GPT‑5.4 mini è particolarmente efficace nella programmazione, con una velocità più che raddoppiata nel ragionamento, nella comprensione multimodale e nell’uso degli strumenti. Stando a quanto dichiarato, si avvicina alle prestazioni di GPT‑5.4 nei test eseguiti con benchmark come SWE-Bench Pro e OSWorld-Verified (vedere il grafico più avanti).

È pensato per i contesti in cui la reattività è tutto, ad esempio nel caso di sistemi che svolgono attività di supporto analizzando e interpretando immagini oppure dati in tempo reale. Si adatta inoltre alle situazioni in cui agiscono modelli di dimensioni diverse, ad esempio in Codex, dove GPT‑5.4 può occuparsi di pianificazione e coordinamento, mentre GPT‑5.4 mini prende in carico mansioni più specifiche in parallelo come la ricerca nel codebase, la revisione di file grandi o l’elaborazione dei documenti di supporto.

Benchmark per i nuovi modelli GPT-5.4 mini e nano

Passando a GPT‑5.4 nano, è il più piccolo e veloce della famiglia. È indicato per compiti in cui il contenimento dei costi è una priorità: classificazione, estrazione dei dati, ranking e sotto-agenti per attività di supporto semplici.

Per quanto riguarda la disponibilità, GPT‑5.4 mini è già integrato nell’API, in Codex e su ChatGPT anche per gli utenti con account Free. GPT‑5.4 nano è invece presente solo nell’API. I prezzi sono riportati sul sito ufficiale, al link a fondo articolo.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 18 mar 2026

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