GPT-5 avrà l'intelligenza di un dottorando, ma non arriverà presto

I tecnofili di tutto il mondo sono rimasti delusi quando le voci di un imminente rilascio di GPT-5 da parte di OpenAI si sono rivelate infondate. Nonostante l’azienda abbia recentemente lanciato un nuovo modello, non si tratta della tanto attesa quinta versione.

Invece, OpenAI ha presentato GPT-4o, un modello più potente dotato di capacità multimodali. Ora che GPT-4o si è affermato sul mercato, il CTO di OpenAI, Mira Murati, ha deciso di condividere alcuni dettagli sui piani futuri dell’azienda.

L’evoluzione di GPT: da bambino a dottorando

In un’intervista rilasciata a Dartmouth Engineering, Mira Murati ha utilizzato un’analogia efficace per illustrare i progressi dell’intelligenza artificiale. Ha paragonato sistemi come GPT-3 all’intelligenza di un bambino, mentre modelli come GPT-4 hanno raggiunto un livello paragonabile a quello di un brillante studente di scuola secondaria. Murati ha dichiarato che l’obiettivo di OpenAI per i prossimi due anni è quello di sviluppare un’AI in grado di eguagliare le capacità di un dottorando in compiti specifici. Questa affermazione sottolinea la rapidità con cui l’IA sta progredendo e migliorando.

GPT-5: un’attesa più lunga del previsto

Quando le è stato chiesto dei tempi di implementazione del nuovo modello, Mira Murati ha rivelato che il rilascio di GPT-5 avverrà tra un anno e mezzo. Ciò significa che gli appassionati di tecnologia dovranno aspettare almeno fino alla fine del 2025 o l’inizio del 2026 per mettere le mani sulla nuova versione. Questa notizia potrebbe deludere chi sperava in un rilascio più imminente, ma resta da vedere se OpenAI rispetterà questa tabella di marcia o se si tratta solo di una strategia per mantenere alto l’interesse del pubblico.

Una nuova frontiera per l’intelligenza artificiale

All’inizio di quest’anno, il CEO di OpenAI, Sam Altman, aveva anticipato che GPT-5 non sarebbe stato un semplice aggiornamento, ma avrebbe rappresentato una nuova frontiera nella capacità dell’AI di comprendere, interagire e aiutare gli esseri umani.

Murati ha confermato questa visione, ammettendo però che l’intelligenza “di livello di dottorato” si applicherà solo ad alcune delle attività di ChatGPT. Ha sottolineato che, sebbene questi sistemi siano già all’altezza degli esseri umani in compiti specifici, in molti altri ambiti non lo sono ancora.