Grammarly ora corregge anche in italiano (e non solo)

Grammarly introduce il supporto all'italiano con correzione grammaticale, riscrittura e traduzione in tempo reale. Funziona anche in altre lingue.
Imagen

Grammarly arriva finalmente in italiano. L’assistente alla scrittura più famoso al mondo è uscito dalla sua comfort zone anglofona… e ora supporta cinque nuove lingue. Oltre all’italiano, anche spagnolo, francese, portoghese e tedesco.

Una notizia che farà felici milioni di utenti europei e non solo, che da anni aspettavano di poter usare lo stesso controllo preciso di grammatica, ortografia e stile che fino ad oggi funzionava solo in inglese.

Grammarly ora corregge anche in italiano: ecco cosa cambia

Grammarly non si limita a fare delle semplici correzioni. Ora suggerisce riscritture complete a livello di paragrafo, migliorando tono, fluidità e chiarezza del testo. Inoltre, è possibile tradurre in 19 lingue diverse senza dover cambiare app o aprire altri siti. Vale sia per chi usa la versione gratis che per gli abbonati Premium, e funziona praticamente ovunque, parliamo di oltre 500mila siti e applicazioni.

Secondo l’azienda, Grammarly conta oggi 40 milioni di utenti attivi ogni giorno. Il supporto multilingue è stato testato con oltre 1 milione di persone, ottenendo riscontri positivi, anche se non sono stati diffusi dati precisi sull’utilizzo. L’obiettivo è chiaro: rendere la scrittura assistita accessibile a chiunque, nella lingua in cui pensa e comunica.

L’intelligenza artificiale fa capolino anche nei documenti

L’aggiornamento arriva in un momento di grande innovazione per Grammarly. Il mese scorso l’azienda ha lanciato una nuova interfaccia per i documenti, sviluppata grazie alla tecnologia di Coda, la startup che ha acquisito nel 2024. Nei prossimi mesi, anche le funzioni di intelligenza artificiale, come la creazione automatica di contenuti e i suggerimenti contestuali, arriveranno in italiano e nelle altre lingue che la piattaforma supporta.

Fonte: Grammarly

Pubblicato il 10 set 2025

