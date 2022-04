Grande Eclissi Solare: mancano ormai due anni

Mancano oramai meno di due anni alla giornata dell’8 aprile 2024, la quale risulta particolarmente importante per il mondo dell’astronomia. Com’è infatti ormai noto da tempo, proprio in questo giorno vedremo la Grande Eclissi Solare nordamericana, un evento a dir poco di rilievo che nel giro di poco tempo renderà notturno un enorme territorio che va dal Messico al Canada, lasciando che molte persone in tutto il mondo abbiano modo di ammirare il lieto evento, il quale con ogni probabilità verrà anche registrato per essere reso disponibile in un secondo momento.

L’eclissi è il fenomeno per cui Luna, Sole e Terra si allineano in un determinato punto creando dell’ombra, con anche la possibilità che il posizionamento dei corpi celesti porti il satellite del nostro pianeta a oscurare completamente il Sole.

Mancano meno di due anni all’eclissi degli Stati Uniti

Non si tratta certamente di un evento raro, che infatti si verifica non poche volte, seppur in genere a distanza di oltre un anno fra una e l’altra. Ovviamente, nel momento in cui un’eclissi avviene, solamente una piccola parte del pianeta si trova ad assistere all’evento, considerando che le dimensioni della Luna creano un’effetto di questo tipo per delle aree relativamente poco estese.

Sono passati oltre 100 anni da quando un fenomeno di questo tipo è avvenuto negli Stati Uniti, escludendo l’evento del 2017, e sembra che servirà aspettare fino al 2045 per vederlo nuovamente. Il tutto avverrà nello specifico in Messico, alle 10 e 51 del luogo, ma il tutto si sposterà fino al Canada alle 16 e 07. C’è da sottolineare che si parla in questo caso di eclissi parziale, e che quella totale avverrà invece in Texas in un orario vicino alle 13 e 30 del luogo, durando meno di cinque minuti, ma permettendo comunque a molti cittadini di ammirare questa rara meraviglia sempre più vicina.