Le grandi aziende UE aumentano il budget in sicurezza IT: 10% in più nei prossimi 3 anni

Stando a un recente studio di PWC, la sicurezza IT sarà una priorità sempre più concreta per le grandi aziende europee. L’aumento della tecnologia e le minacce informatiche in costante crescita, sembrano infatti preoccupare le imprese nel contesto della cybersecurity.

A tastare il polso della situazione è stato Kaspersky, brand affermato nel contesto della sicurezza informatica, attraverso più di 3.200 interviste nel contesto di aziende sparse in 26 paesi.

I risultati, in questo senso, sembrano chiari: da qui ai prossimi tre anni, le imprese sono pronte ad aumentare gli investimenti in cybersecurity per una media pari al 10% rispetto a quanto speso oggi.

Tra le ragioni che spingono ad aumentare i budget per la sicurezza informatica, gli intervistati hanno parlato prevalentemente della sempre maggiore complessità relativa all’infrastruttura IT, ma anche della necessità di trovare figure professionali specifiche che si occupino di questo aspetto così delicato.

Il budget in sicurezza? Per le aziende UE sarà una priorità nel medio-lungo periodo

Sotto il punto di vista delle preoccupazioni, le interviste hanno svelato altri dati interessanti.

Il 50,9% delle aziende ritiene che la protezione dei dati sia un argomento molto complesso da sviluppare. Il 33,5% del personale interpellato ha invece comunicato una certa preoccupazione per quanto riguarda le spese per mantenere al sicuro dispositivi tecnologici sempre più avanzati.

Infine, la tecnologia cloud, risulta una preoccupazione per il 35,8% delle persone legate all’ambiente aziendale.

Un contesto delicato per le imprese ma che, per i singoli utenti, non è di certo da meno. Gli attacchi informatici, infatti, non risparmiano di certo le persone comuni.

Tra malware, adware, trojan e altre modalità di attacco, l’adozione di un antivirus di comprovata efficacia è ormai pressoché d’obbligo per chiunque.

