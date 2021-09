Grandi prestazioni ad un piccolo prezzo con il Medion S15449

Quello che ti proponiamo oggi è un laptop dal rapporto qualità/prezzo incredibile, perfetto per ogni attività. Si tratta del Medion S15449 equipaggiato con processore Intel Core di undicesima generazione e design in alluminio, proposto al minimo storico da Amazon.

PC portatile Medion S15449: caratteristiche tecniche

Partendo dal display, il computer offre un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080). Il profilo è piuttosto sottile così come le cornici. Non manca la webcam, in questo caso posizionata nella parte inferiore del display, così da mantenere sottile il profilo sui tre lati superiori. A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Core i5-1135G7 quad-core con una frequenza massima di 4,2GHz. Si tratta dell’ultimissima generazione di CPU basato sul nodo a 10nm di Intel in grado di garantire grandi prestazioni, con un notevole risparmio energetico. Questo si traduce, naturalmente, in una maggiore autonomia anche sotto stress. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 512GB. In sostanza un’ottima configurazione ideale per ogni esigenza, dal lavoro allo studio passando per l’intrattenimento con la massima velocità e fluidità.

Dal punto di vista della connettività, nonostante un profilo decisamente ridotto, non manca nulla. Le porte USB Type-A sono ben 3, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Presente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery, che permette di collegare un HUB ed estendere notevolmente le connessioni disponibili impegnando un’unica porta sul PC. Non manca neanche una comoda uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Un computer che al prezzo proposto, rappresenta una scelta decisamente conveniente.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, infatti, il Medion S15449 può essere acquistato su Amazon a soli 521,64 euro, per un risparmio di quasi 160 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.