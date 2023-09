Goditi il meglio della tecnologia a un prezzo decisamente conveniente. Oggi su Amazon acquisti il grandioso Samsung Galaxy Tab S8 a soli 587,74 euro, invece di 949 euro. Grazie a questo super sconto del 38% ti assicuri un tablet performante di ultima generazione a un costo da best buy. Goditi tutte le caratteristiche potenti di questo dispositivo, oggi quasi in regalo. Tra l’altro con Prime hai anche la consegna gratuita.

La versione in promozione è quella con 256GB di ROM. In questo modo installi tutte le app e i giochi che ami, senza alcun limite. Inoltre, puoi anche archiviare foto, video e documenti senza preoccuparti che la memoria possa riempirsi. Se preferisci puoi sempre espanderla fino a 1TB inserendo una normalissima Scheda MicroSD. Goditi tutto ciò che vuoi da un super display LCD da 11 pollici ovunque tu sia.

Samsung Galaxy Tab S8: eccezionale

Il Samsung Galaxy Tab S8 256GB è semplicemente eccezionale. Grazie alla S Pen, inclusa nella confezione, ottieni uno strumento fantastico per trasformare il tuo schermo in un foglio di carta. Prendi appunti, sottolinea, modifica PDF, firma e disegna. Tutto con questa penna digitale con aggancio magnetico per la ricarica. Niente male vero?

Acquista il Galaxy Tab S8 a soli 587,74 euro, invece di 949 euro. La promozione è attiva per tutti i clienti Prime. Se ancora non lo hai fatto iscriviti subito avviando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.