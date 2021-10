Graphic design da veri professionisti: due corsi in sconto a soli 14,90€

Quella del graphic design è una professione tanto complessa quanto affascinante e gratificante. Che tu voglia imparare da zero le basi del mestiere oppure migliorare le tue capacità, Domestika ti offre un pacchetto da due corsi per ampliare le tue conoscenze nel mondo della grafica, in promozione per un periodo di tempo limitato a soli 14,90 euro invece di 43,80.

Graphic Design da veri professionisti con Domestika: come funziona?

Potrai comporre il tuo pacchetto selezionando due corsi fra la vastissima gamma proposta da Domestika. Ce n'è davvero per tutti i gusti, dai classici corsi di introduzione ai vari programmi legati al mondo della grafica (come Adobe Photoshop e Adobe Illustrator), fino a quelli che ti introdurranno ai principi di concettualizzazione e branding, senza tralasciare il corso con il quale imparerai a creare loghi funzionali ed efficaci. All'interno della lista, il concetto di “graphic design” è inteso nel senso più ampio del termine. Perciò non stupirti quando ti imbatterai in corsi di illustrazione, oppure legati al mondo della moda, dell'editoria e perfino del make-up.

La scelta è talmente vasta ed interessante che scegliere soltanto due corsi sarà una vera impresa. Ma non stare troppo a pensarci: la promozione al 60% di sconto sta per scadere. Approfittane per portarti a casa due corsi al prezzo di uno, pagando soltanto 14,90 euro invece di 43,80. Ogni lezione ti guiderà passo dopo passo e sarai supportato da risorse e contenuti extra messi a disposizione dall'insegnante. In più, al termine di ogni corso riceverai uno speciale attestato che certifica l'avvenuta partecipazione. Un ottimo modo per mostrare al mondo le tue capacità.