Gratis e conveniente: ecco Carta YOU!

Carta YOU è una carta di credito facile da richiedere e senza requisiti. Non ha infatti un canone annuale ed è gratuita per sempre, permettendo di ottenere tutti i vantaggi soliti di una carta di credito, come la possibilità di pagare con un ampio termine di scadenza, con saldo o a rate, e persino un’assicurazione inclusa per i viaggi!

Ma scendiamo nei dettagli e scopriamo cosa offre!

Carta YOU: senza canone per sempre

Con Carta YOU puoi ottenere molti benefici e vantaggi suoi tuoi acquisti. Ecco i principali.

Canone gratuito e nessuna commissione sui prelievi e sugli acquisti

Carta YOU è gratis per tutta la durata del rapporto. Non ha quindi alcun canone annuale e consente di prelevare senza commissioni presso gli ATM di tutto il mondo che supportano il circuito di pagamento MasterCard Gold e permette di effettuare acquisti ovunque senza commissioni, anche pagando in valuta estera.

Oltre 36 milioni di punti di accettazione

Facendo uso del circuito MasterCard Gold, Carta YOU è accettata in tutto il mondo e permette di effettuare acquisti in sicurezza.

Acquisti in tutta comodità

Paga con un ampio termine di scadenza tutti i tuoi acquisti. Hai tempo fino a 7 settimane per pagare il saldo, se effettui la spesa nel periodo di liquidazione (solitamente il 16 di un mese). In questo modo riceverai il riepilogo a metà del mese successivo, in modo da poterlo saldare entro il 3 del mese seguente. Decidi tu se pagare per intero oppure optare per comode rate, su importi minimi di 30€.

Assicurazione di viaggio inclusa

Vi copre in caso di imprevisti, quando vi trovate fuori.

Facile da richiedere

Richiedere Carta YOU è facile e veloce. Basta compilare il modulo online con i tuoi dati personali e di contatto, e riceverai la tua carta direttamente a casa. Puoi gestirla tramite il portale clienti o l’app Advanzia, dove puoi controllare il saldo, il limite di credito, le transazioni, le fatture e molto altro.

