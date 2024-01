Grayscale Deposita 93.700 BTC su Coinbase Dopo l'Approvazione dell'ETF

Grayscale Investments, una rinomata società di gestione di asset crittografici, ha attirato notevole attenzione dopo aver deciso di raddoppiare i suoi trasferimenti di Bitcoin (BTC). La compagnia ha recentemente trasferito 93.700 BTC del valore complessivo di 3,85 miliardi di dollari alla principale piattaforma di scambio di criptovalute, Coinbase.

Questa mossa avviene in un momento significativo che coincide con un periodo di stabilizzazione del mercato. Questo movimento ha mandato onde d’urto attraverso l’intero mercato delle altcoin, e Solana (SOL) è una delle criptovalute che ne è stata maggiormente influenzata. Nonostante ciò, alcune criptovalute stanno aumentando di valore, come Meme Moguls (MGLS), che ha fornito ai primi investitori un ROI del 90%. Analizzeremo tutti questi progetti per vedere quanto possono crescere.

Grayscale Trasferisce 93.700 BTC del Valore di 3,85 Miliardi di Dollari

La società di analisi blockchain Lookonchain ha preso X e ha delineato il volume delle unità cripto di Bitcoin (BTC) che sono state trasferite a Coinbase da quando la Commissione per la Sicurezza e lo Scambio degli Stati Uniti (SEC) ha approvato la sua applicazione per Bitcoin spot. Include anche 10 altri emittenti di Exchange Traded-Fund (ETF).

Secondo il primo post, il 23 gennaio 2024, Grayscale ha depositato 15.222 BTC del valore di 588,8 milioni di dollari all’epoca su Coinbase Prime.

Secondo il secondo post, hanno trasferito ulteriori 14.487 BTC, del valore di 578 milioni di dollari a Coinbase Prime, e ulteriori 4.750 BTC del valore di 189,8 milioni di dollari a nuovi portafogli.

In totale, da quando l’ETF è stato approvato, Grayscale ha trasferito 93.700 Bitcoin del valore di 3,85 miliardi di dollari. Inoltre, possiedono 519.399 BTC, del valore di 20,84 miliardi di dollari.

Il Prezzo di Solana (SOL) Dopo il Trasferimento

Solana (SOL) è una delle criptovalute fortemente influenzate da questi movimenti. Quando le grandi balene crypto, o grandi detentori di specifiche cripto come Grayscale, muovono una grande parte di una criptovaluta, possono mandare onde d’urto in tutto il mercato delle altcoin e, di conseguenza, influenzare il valore di numerose diverse criptovalute.

La cripto Solana ha sperimentato un calo di prezzo del 12,2% nell’ultima settimana e del 22,3% negli ultimi 30 giorni. Insieme a ciò, il prezzo di Solana è ancora aumentato del 280,5% da inizio anno (YTD), ma ha trovato supporto a 88 dollari, scendendo da 99,11 dollari, un valore raggiunto in precedenza nella settimana. Di conseguenza, il suo futuro è incerto. Anche se la previsione di prezzo di Solana potrebbe essere rialzista, dove stima che la cripto raggiunga 159,03 dollari, dovrà prima rompere nuovamente il tetto dei 100 dollari per rendere ciò possibile.

Meme Moguls (MGLS) e le Sue Prospettive di Prezzo per il 2024 e Oltre

Meme Moguls (MGLS) è un progetto DeFi emergente che può reinventare completamente il mercato delle meme coin con il suo approccio unico, concentrandosi su una piattaforma di scambio che può abilitare opportunità di trading simulate.

I player potranno anche accedere a Moguls World, un Metaverso dedicato, insieme al casino dei Moguls, tutti parte del suo più ampio ecosistema. Questa è una criptovaluta basata su Ethereum che sarà supportata su molte piattaforme dopo il suo lancio a causa dello standard comune di token. MGLS può essere utilizzato per lo staking e per la governance sulla piattaforma, il che indica che gli utenti possono ottenere un reddito passivo.

I primi investitori hanno guadagnato finora un ROI del 90%, e ora, è alla Fase 5. Nonostante le attuali condizioni di mercato difficili e la massiccia attività delle balene, gli analisti speculano ancora che la cripto possa aumentare di 100 volte dopo il suo lancio. Alla fine di ogni fase della prevendita, c’è un giveaway di 10.000 dollari che avviene tramite Zelay, gli utenti devono completare diverse attività per partecipare.

