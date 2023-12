Grazie a questo SCONTO risparmierai 150€ sul Frigorifero Miele!

La funzione NoFrost emerge come uno degli aspetti più vantaggiosi di questo frigorifero. Grazie a questo innovativo sistema, il faticoso sbrinamento del freezer diventa un ricordo del passato. Il raffreddamento a ricircolo distribuisce in modo uniforme l’aria fredda e secca all’interno del vano, impedendo efficacemente la formazione di ghiaccio. Il design senza maniglie del frigorifero è un elemento distintivo del Miele KDN 4074 E, conferendogli un tocco di modernità e praticità. L’impugnatura integrata consente di aprire lo sportello con facilità, eliminando la necessità di fare leva sulle tradizionali maniglie.

Il sistema VarioRoom aggiunge un livello di flessibilità nell’organizzazione dello spazio nel freezer. Con la possibilità di adattare gli scomparti in modo personalizzato, puoi ottimizzare la disposizione dei tuoi alimenti in base alle tue esigenze specifiche. La funzione SuperCool rappresenta una soluzione tempestiva per congelare rapidamente i tuoi alimenti, preservandone intatte qualità e freschezza. Questa opzione si rivela particolarmente utile quando si tratta di conservare grandi quantità di cibo.

La presenza della VeggieBox, una vaschetta dedicata alla conservazione delle verdure, è una caratteristica che va incontro alle esigenze degli amanti della cucina sana. Grazie al controllo accurato della temperatura e dell’umidità, le verdure conservate in questo vano rimarranno fresche e croccanti per un periodo più prolungato.