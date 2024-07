Grazie ad Amazon Prime hai NESPRESSO Inissia + 100caps a prezzo WOW

I benefici di avere un abbonamento Amazon Prime sono diversi e tra questi figurano anche degli sconti dedicati. L’affare disponibile per la macchinetta del caffè Nespresso Inissia che arriva a casa tua con ben 100 capsule originali in confezione è proprio uno di questi. Se sogni l’esperienza da bar direttamente a casa o in ufficio, lei è il prodotto da acquistare.

Se sei un abbonato, oggi è l’occasione di acquistare il Bundle ad appena 99,98€ ossia con uno sconto del 29% che corrisponde più o meno a un risparmio di 40 euro. In altre parole, le capsule ti vengono totalmente regalate. Collegati su Amazon e aggiungilo subito al tuo carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Nespresso Inissia con 100 capsule in regalo: solo su Amazon

Una vera e propria occasione nel caso in cui tu sia in cerca di una macchinetta del caffè. Nespresso Inissia è una delle migliori sul mercato grazie alle sue dimensioni veramente compatte ma anche alla qualità che ti offre.

Puoi metterla ovunque sia in cucina che in ufficio perché occupa poco spazio. Tuttavia ha una pressione di 19BAR che replica perfettamente l’erogazione che avreste a bancone del bar.

Scegli tra due lunghezze tramite i due bottoni disponibili e personalizzale a seconda dei tuoi gusti.

In confezione trovi anche 100 capsule originali con un’intensità racchiusa tra i 6 e i 13 punti per poter avere sempre la miscela ideale a disposizione. Sono realizzate in alluminio e sono completamente riciclabili per strizzare l’occhio all’ambiente.

