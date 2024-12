Grazie all'AI, quest'app predice il giorno della morte...

Forse a molti non interesserà conoscere la data esatta della propria dipartita. Chi è curioso però ora può scoprirlo grazie a una nuova app che si chiama Death Clock. L’idea può sembrare macabra, ma questa applicazione ha l’obiettivo di spingere gli utenti a migliorare il proprio stile di vita.

L’app Death Clock che prevede il giorno della morte con l’AI, ma per il nostro bene

Death Clock si basa su un’AI che ha analizzato ben 1.200 studi scientifici sulla longevità, per un totale di 53 milioni di partecipanti. Questo enorme database permette all’app di fornire previsioni accurate in base alle proprie abitudini personali. Al primo avvio, Death Clock sottopone a una serie di domande: qualità del sonno, alimentazione, attività fisica, stress, consumo di sigarette e alcol, salute mentale… Una volta compilato il profilo, l’app rivela la probabile data di morte.

Ma lo scopo non è certo quello di fiaccare il morale degli utenti! Al contrario, Death Clock offre suggerimenti mirati per adottare uno stile di vita più sano e allontanare così il fatidico giorno. Questa funzione di “coaching” richiede però un abbonamento annuale a pagamento.

Uno strumento motivazionale, non un sostituto del medico

Ovviamente, Death Clock non può in alcun modo sostituire il parere di un medico. Va vista più come un’app divertente che sfrutta l’AI per incoraggiare a prendersi cura di se stessi quotidianamente. E bisogna ammettere che vedere la propria aspettativa di vita aumentare man mano che si migliorano le abitudini ha un effetto galvanizzante sulla motivazione.

L’app è già disponibile sul Play Store e sull’App Store. Anche se può aiutare a vivere meglio, non deve diventare un’ossessione. La cosa più importante è godersi ogni momento presente.