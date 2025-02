Grazie all’AI è possibile creare un sito web performante in meno di 1 minuto

L’intelligenza artificiale non è solamente quella di ChatGPT, Gemini o Claude, ma è una tecnologia molto potente che se ben sfruttata può rivelarsi utilissima e risolutiva per moltissime situazioni. Un esempio comune è quello legato alla creazione dei siti web. Anche prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale era possibile creare un sito ricorrendo a una delle piattaforme che guidava il processo di sviluppo, ma il risultato era piuttosto limitato e standard. L’AI integrata nel sitebuilder di Serverplan, invece, consente di realizzare un sito web unico e performante, perfetto per qualsiasi progetto digitale.

I vantaggi dell’intelligenza artificiale

Con i piani Serverplan si ottengono due importanti vantaggi. Il primo è quello di accedere a un hosting WordPress preinstallato e gestito. Questo significa che non ci si dovrà dedicare all’installazione e all’ottimizzazione del CMS, in quanto ci pensa in automatico direttamente l’hosting. Con questa formula l’installazione è immediata così come l’ottimizzazione del server in modo da ottenere le migliori prestazioni in termini di velocità, SEO e sicurezza. Parallelamente si ottengono gli aggiornamenti automatici della piattaforma e dei plugin, senza doverlo fare autonomamente.

Il secondo vantaggio è quello di sviluppare un sito web in pochi semplici passaggi. Qui entra in gioco l’intelligenza artificiale che guiderà la creazione del sito. Con l’assistente WordPress AI integrato nei piani di Serverplan, infatti, è sufficiente selezionare la tipologia di sito web che si vuole realizzare (così da avere configurazioni specifiche e non uguali per tutti), impostare gli obiettivi di business che si intendono raggiungere (così da migliorare l’ottimizzazione), scegliere il design e lo stile grafico e pubblicare il sito.

In maniera estremamente semplice e lineare, anche chi non è esperto di informatica, programmazione e design, può avere uno spazio web personale grazie al quale farsi notare e sviluppare il proprio business. Tutti i piani Serverplan con WordPress preinstallato e gestito (Startup WordPress, Enterprise WordPress ed Enterprise Plus WordPress) sono ora in promozione con il 50% di sconto.