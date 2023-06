Grazie ragazzi: come vedere il film in streaming

Antonio Albanese interpreta un attore che, in un momento di crisi della propria carriera, si trova a gestire il laboratorio teatrale di un carcere: è questo l’incipit narrativo di Grazie ragazzi. Il film è disponibile in streaming su Prime Video, per vederlo subito gratis è sufficiente un abbonamento Amazon Prime attivo.

Guarda il film Grazie ragazzi in streaming

Adatto a tutta la famiglia (il rating assegnato al contenuto è 7+), ha una durata pari a un’ora e 56 minuti. Proponiamo di seguito la breve sinossi pubblicata dalla piattaforma e il trailer ufficiale condiviso all’arrivo della pellicola nelle sale, nel mese di gennaio.

Antonio è un attore appassionato ma spesso disoccupato. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, accetta un lavoro come insegnante in un laboratorio teatrale all’interno di un carcere.

Diretto dal regista Riccardo Milani (Il posto dell’anima, Benvenuto Presidente, Come un gatto in tangenziale), è il remake tricolore del film francese Un triomphe di Emmanuel Courcol, uscito nel 2020, a sua volta tratto dal documentario Les Prisonniers de Beckett di Michka Saäl del 2005. Fanno parte del cast di attori, oltre ad Antonio Albanese, anche Sonia Bergamasco, Giacomo Ferrara, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio, Nicola Rignanese, Andrea Lattanzi e Giorgio Montanini.

È possibile vedere Grazie ragazzi in streaming gratis se si è in possesso di un abbonamento Amazon Prime. In alternativa, si può attivare in prova gratuita per 30 giorni, così da accedere all’intero catalogo della piattaforma Prime Video. Ecco alcune tra le nuove uscite più interessanti: Creed III, Pesci Piccoli dei The Jackal, Grazie Ragazzi, The Ferragnez 2 e Ultimo: Vico Coi Sogni Appesi, Le Otto Montagne, Il Grande Giorno, Air: La Storia Del Grande Salto e Citadel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.