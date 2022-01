Green Pass, 274 sanzioni nel primo giorno delle nuove regole

Le nuove regole sul Green Pass scattavano 24 ore fa: il 10 gennaio era la data indicata nel Consiglio dei Ministri n.54. Sono in molti a sottolineare in queste ore come trattasi però di regole la cui valenza è direttamente proporzionale alla capacità di controllo sul territorio, affinché tutti (cittadini ed esercenti) contribuiscano alla creazione di spazi pubblici in grado di salvaguardare la salute. Molta curiosità, dunque, era rivolta alla capacità del Ministero dell'Interno di portare avanti verifiche sul territorio: i dati sono stati distribuiti in queste ore a fotografia di una prima giornata sicuramente intensa da parte delle forze dell'ordine interessate.

274 sanzioni, 12 denunce

Questi i dati comunicati dal Viminale:

Green Pass, persone controllate: 105.483

Green Pass, persone sanzionate: 274

Attività o esercizi controllati: 11.345

Titolari di attività o esercizi sanzionati: 124

Persone denunciate: 12

Questo tipo di attività quotidiana si accompagna ad attività extra di ispezione e controllo che ha portato alla scoperta di Green Pass falsi e somministrazioni fasulle del vaccino (al fine di ottenere Green Pass indebiti grazie alla collaborazione di infermieri e medici compiacenti).

Archiviata la pratica della produzione dei Green Pass falsi (oggi possono essere disattivati a livello centrale con procedura dedicata), ora l'attività di controllo verte sulle pratiche di ottenimento del Green Pass e sull'osservazione delle regole che ruotano attorno al QR Code ed all'app Verifica C19.

Green Pass, i numeri

Nelle stesse ore il portale governativo sul progetto Green Pass ha comunicato che sono ormai oltre 192 milioni i QR Code partoriti dal sistema, 1,7 milioni dei quali proprio nel giorno dell'esordio delle nuove regole. In forte aumento sono i certificati verdi erogati per avvenuta vaccinazione (quasi 100 mila nelle ultime 24 ore), mentre sono costanti quelli ottenuti per tampone o per avvenuta vaccinazione.

Record assoluto di Green Pass scaricati su Immuni (160 mila in un giorno), con l'app che è arrivata a quota 19,2 milioni di download. Negli ultimi giorni l'applicazione per il contact tracing automatico ha inviato tra le 2000 e le 2500 notifiche al giorno a fronte di 1400/2000 segnalazioni di positività.