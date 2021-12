Green Pass ai bambini da 5 a 11 anni: quanto dura?

La campagna di somministrazione del vaccino anti-COVID ha preso il via anche per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che, come anticipato giorni fa, riceveranno il Green Pass. Dopo la prima dose, la validità scadrà nel giorno in cui è fissato l'appuntamento per il richiamo, indicativamente tre settimane più tardi.

Quanto dura il Green Pass rilasciato ai bambini?

Una volta ricevuta la seconda dose, otterranno un certificato dalla durata pari a nove mesi, esattamente come nel caso degli adulti. Come noto, al di sotto dei 12 anni non è chiesto di esibire il documento se non in caso di rientro dall'estero.

Tuttavia i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall'obbligo di Green Pass per accedere ad attività e servizi in Italia.

La notifica di emissione della certificazione verde COVID-19 viene inviata ai recapiti forniti dai genitori o tutori in sede di vaccinazione.

Il rilascio del Green Pass nella fascia di età 5-11 anni toglie di mezzo ogni dubbio o incertezza per coloro alle prese con minori che stanno per compiere 12 anni (nati nel dicembre 2009 o poco dopo): non dovranno aspettare e potranno disporre fin da subito della certificazione.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, stando ai numeri ufficiali, i bambini che hanno ricevuto il vaccino anti-COVID (esclusivamente Comirnaty di BioNTech/Pfizer) sono poco più di 15.000, pari allo 0,41% della fetta di popolazione interessata.