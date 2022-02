Green Pass base per gli arrivi da paesi extra UE

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che elimina l’obbligo di quarantena e tampone per i viaggiatori che entrano in Italia da un paese extra UE. Viene quindi subito attuata la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea che prevede meno restrizioni a partire dal 1 marzo. La decisione dovrebbe favorire il turismo in vista delle festività pasquali.

Arrivi in Italia: basta il Green Pass base

I viaggiatori in arrivo dall’estero devono seguire una serie di indicazioni in base ai paesi di provenienza, suddivisi in cinque elenchi. I cittadini europei che arrivano dai paesi inclusi nell’elenco C possono entrare in Italia se in possesso del Green Pass. L’elenco D include invece i paesi extra UE. In questo caso, oltre al certificato che attesta il completamento del ciclo vaccinale è obbligatorio un test negativo. Se mancano entrambi i requisiti, il viaggiatori deve sottoporsi ad isolamento fiduciario per 5 giorni.

Grazie all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, valida dal 1 marzo 2022, vengono eliminati sia l’obbligo del tampone prima della partenza che l’obbligo della quarantena per tutti i viaggiatori extra UE in possesso del Green Pass base, ovvero il certificato verde emesso in seguito a vaccinazione, guarigione e test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. In pratica viene eliminato l’elenco D.

Il governo ha già deciso di non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo, ma il Green Pass non verrà abolito (la Commissione europea ha esteso la validità fino al 30 giugno 2023). A partire dal 1 aprile verrà probabilmente eliminato l’obbligo del Green Pass per gli alberghi e le consumazioni all’aperto (bar e ristoranti).