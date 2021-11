Green Pass: meno tamponi, meno certificazioni

Se i numeri non mentono, la corsa del Green Pass ha subito una battuta d'arresto o quantomeno ha rallentato. È ciò che emerge dando uno sguardo alla dashboard ufficiale che fotografa i volumi delle certificazioni rilasciate giorno dopo giorno dalla Piattaforma Nazionale, specificando con quali modalità.

In diminuzione il numero dei Green Pass rilasciati

Per accorgersene è sufficiente prendere in considerazione gli ultimi lunedì, il giorno che da quando a metà ottobre è stato introdotto l'obbligo di esibire la certificazione all'ingresso dei luoghi di lavoro ha fatto registrare il record di tamponi eseguiti da coloro non vaccinati e non immunizzati. Eccoli (ad esclusione dell'1 novembre festivo).

lunedì 18 ottobre: 914.702 tamponi, 4.512 guarigioni, 130.170 vaccinazioni (totale 1.049.384);

lunedì 25 ottobre: 907.781 tamponi, 3.177 guarigioni, 123.668 vaccinazioni (totale 1.0343-626);

lunedì 8 novembre: 867.766 tamponi, 3.680 guarigioni, 81.783 vaccinazioni (totale 953.229).

Non disponiamo degli strumenti necessari a stabilire con certezza quali siano le cause della flessione, accompagnata inoltre da un decremento nel numero delle vaccinazioni. Va detto che, contestualmente, la quota dei cittadini che hanno completato il ciclo è salita all'83,77% prendendo in considerazione la popolazione over 12. Non è ad ogni modo da escludere l'ipotesi che la diminuzione dei Green Pass rilasciati possa in qualche modo essere associata a un allentamento dei controlli dopo le prime settimane di verifiche.