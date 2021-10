Green Pass personalizzato in PVC: puoi ordinarlo qui

Tra pochi giorni, a partire dal 15 ottobre, il Green Pass assumerà un ruolo ancora più essenziale nella nostra quotidianità: servirà per accedere a tutti i luoghi di lavoro oltre che al ristorante, al cinema e laddove già previsto. Lo dovremo esibire ancora più spesso. E se invece di doverlo cercare ogni volta sullo smartphone lo potessimo tirare fuori dalla tasca come con qualsiasi altro documento e come fosse un biglietto da visita? Basta averlo personalizzato in PVC, come propone questa azienda su eBay a un prezzo davvero accessibile.

Così puoi avere il tuo Green Pass in PVC

È possibile scegliere tra diverse colorazioni per il codice QR e gli altri dettagli (nome, cognome e data di nascita): Bianco, Nero, Gold e Silver. Il corretto funzionamento viene testato per ogni pezzo prima dell'invio, con l'applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi puoi creare il tuo Green Pass personalizzato in PVC al prezzo di soli 9,99 euro, da portare sempre con te nel portafogli o in mostra e da esibire all'occorrenza senza doverlo cercare tra le applicazioni e la galleria dello smartphone. L'affidabilità del venditore, che garantisce il rispetto assoluto della privacy, è assicurata dai quasi 40.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay. La realizzazione avviene in Italia, con spedizione gratuita e consegna garantita in tre giorni.