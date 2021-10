PC desktop HP: Windows 11 e Intel Core 11th (SCONTO)

Un PC desktop proiettato nel futuro, con sistema operativo Windows 11 e CPU di ultima generazione, in grado di accompagnare chi sceglie di acquistarlo nei prossimi anni di studio, lavoro e intrattenimento: oggi HP Pavilion TP01-2058nl è protagonista di un interessante sconto su Amazon.

Un PC desktop evoluto, in offerta su Amazon

Nel suo case elegante racchiude specifiche tecniche di fascia alta: processore Intel Core i5-11400 affiancato da GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4 e unità SSD da 512 GB per lo storage, Wifi, Bluetooth, porte USB 3.0 e USB-C, lettore per SD e microSD, jack audio, uscite video HDMI e VGA. C'è anche l'unità per CD e DVD oggi quasi del tutto assente sui modelli in circolazione. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Da sottolineare che sono inclusi mouse e tastiera. Oggi hai la possibilità di mettere HP Pavilion TP01-2058nl sulla tua scrivania al prezzo scontato di 639.99 euro, sarà il tuo fedele alleato quotidiano per molto, molto tempo.