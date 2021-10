Xiaomi 11T Pro 5G su Amazon con 100€ di SCONTO

Un coupon da 100 euro per abbattere il prezzo di Xiaomi 11T Pro 5G, ancor prima del lancio: l'opportunità è offerta oggi da Amazon, in vista del debutto dello smartphone previsto per il 15 ottobre. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare la promozione e inserirlo nel carrello.

100 euro di sconto su Xiaomi 11T Pro 5G (prima del lancio)

Guarda che specifiche tecniche da top di gamma: display AMOLED da 6,67 pollici (HDR, Dolby Vision, 120 Hz), processore Snapdragon 888 di Qualcomm, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera da 16 megapixel, tecnologia LiquidCool per il raffreddamento, NFC, Bluetooth, WiFi 6, 5G, GPS, doppio altoparlante Harman Kardon con Dolby Atmos e batteria da 5.000 mAh con HyperCharge da 120 W per la ricarica ultrarapida. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è MIUI basato su Android. Di seguito le due colorazioni oggi disponibili in preordine su Amazon con spedizione gratuita al day one del 15 ottobre: tutto ciò che devi fare per approfittare dello sconto è attivare il coupon promozionale che trovi nella scheda.