Office 2021 è disponibile: le licenze in vendita su Amazon

Insieme a Windows 11, ieri ha fatto il suo debutto ufficiale anche Office 2021. Si tratta della suite per la produttività confezionata da Microsoft per chi preferisce affrontare una volta sola la spesa e non pensarci più, non dovendo poi avere a che fare con il rinnovo di un abbonamento mensile, come avviene invece con la sottoscrizione al servizio 365. Insomma: compri la tua copia e sarà tua per sempre. Sono già disponibili le licenze su Amazon.

Microsoft Office Home & Student 2021 e Home & Business 2021

Incluse le versioni classiche di programmi come Word, Excel e PowerPoint da installare su un computer Windows o macOS. Garantito inoltre il pieno supporto a Teams. Queste le due edizioni disponibili:

Office 2021 è il pacchetto creato da Microsoft per chi ancora, comprensibilmente, preferisce acquistare una licenza perpetua e non aver più alcun limite nel tempo per quanto riguarda l'utilizzo dei software. Scegli l'edizione che fa per te: Home & Student 2021 oppure Office Home & Business 2021.