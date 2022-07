Come acquistare Windows 11 al miglior prezzo

I nuovi PC di solito hanno già una licenza di Windows 11 (in versione OEM) inclusa nel prezzo, ma capita sempre più spesso di dover acquistare la licenza a parte per utilizzare Windows 11 sui computer con qualche anno sulle spalle o con a bordo una versione precedente del sistema operativo (Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10).

Procedere con l’acquisto di Windows 11 sul sito ufficiale Microsoft comporta una spesa minima di 145 € (per la versione Home), un prezzo decisamente elevato per chi usa il PC in ambito domestico o deve installare Windows su molti computer (scenario tipico in ambito aziendale).

In questa guida daremo suggerimenti utili per acquistare Windows 11 a prezzi accessibili, chiarendo quali sono i requisiti necessari e fornendo indicazioni pratiche per l’attivazione della licenza.

Per un approfondimento sull’argomento licenze Microsoft, vi consigliamo di leggere le nostre guide su “Come ottenere microsoft office gratis” e “Come attivare Windows 10”.

Dove acquistare Windows 11 al prezzo più basso

Il miglior sito dove comprare Windows 11 a un prezzo conveniente è sicuramente Mr Key Shop, store online affidabile al 100% che mette a disposizione licenze assolutamente legali per i sistemi operativi e i programmi più utilizzati.

Acquistare su Mr Key Shop conviene rispetto all’utilizzo del Microsoft Store e la sicurezza della transazione è garantita, grazie al supporto a PayPal e al sistema Amazon Pay, tra i più affidabili metodi di pagamento per concludere gli acquisti online (poiché non espongono direttamente i dati della carta di credito).

Inoltre, offre un servizio di assistenza gratuita e in italiano accessibile via telefono, mail e chat live sul sito, per fornire supporto ai clienti in tutte le fasi d’acquisto, dal pre al post vendita.

Mr Key Shop è tra le aziende con i voti più alti su Trustpilot, un sito di valutazione e feedback molto apprezzato a livello internazionale, con critiche costruttive da parte degli stessi utenti. Al momento in cui scriviamo il sito ha ottenuto un voto di 4,9 su 5, basato su oltre 1.900 recensioni da parte degli utenti che hanno già provveduto ad acquistare una licenza di Windows 11 (o di qualsiasi altro prodotto digitale) presso il sito in questione.

Mr Key Shop è decisamente conveniente anche per le aziende, dato che rilascia regolare fattura; inoltre, è possibile effettuare ordini su larga scala e attivare numerose postazioni di Windows 11 con licenza regolare e autentica.

Windows 11: verifica dei requisiti di sistema

Prima di procedere con l’acquisto di una licenza per Windows 11 è consigliabile controllare attentamente i requisiti di sistema richiesti per Windows 11, visto che anche solo un requisito mancante può portare a un errore e all’impossibilità di riscattare la licenza acquistata su qualsiasi store.

I requisiti di Windows 11 sono:

Processore: almeno 1 GHz con due o più core su un processore a 64-bit compatibile o System-on-a-Chip (consulta la lista delle CPU approvate) RAM: almeno 4 GB Archiviazione: almeno 64 GB Firmware: UEFI compatibile con Avvio Protetto Trusted Platform Module (TPM): versione 2.0 Scheda video: compatibile con DirectX 12 o versione successiva con driver WDDM 2.0 Schermo: ad alta definizione (720p) con una diagonale superiore a 9 pollici, 8-bit per canale di colore Connessione Internet: accesso alla Rete e account Microsoft necessari per la configurazione della versione Home

L’assenza del TPM 2.0 o dell’avvio protetto UEFI sono i maggiori ostacoli sui PC con qualche anno sulle spalle, che potrebbero essere troppo vecchi per poter eseguire correttamente Windows 11. Per avere la certezza che Windows 11 giri sul computer su cui stiamo per installare una licenza acquistata su Mr Key Shop possiamo eseguire il tool WhyNotWin11, ottimo per capire perché non è possibile aggiornare da Windows 10 o perché l’installazione di Windows 11 genererà una finestra d’errore.

Chi vuole forzare l’installazione di Windows 11 sui PC non ufficialmente supportati può usare tool per l’aggiornamento forzato o creare una ISO di Windows 11 senza limitazioni, consapevoli dei rischi che si corrono: Microsoft potrebbe rilasciare una versione o un aggiornamento compatibile solo con TPM 2.0 o con Avvio protetto, bloccando di fatto ogni nuovo aggiornamento del sistema.

Quale versione di Windows 11 scegliere?

Prima di acquistare una nuova licenza per Windows 11 è necessario capire se conviene puntare su Windows 11 Home o se è meglio acquistare Windows 11 Pro.

Windows 11 Home è adatto all’uso casalingo e offre un’esperienza d’uso completa nella maggior parte degli scenari d’utilizzo, ma non sono presenti alcuni strumenti amministrativi molto utili in ambito aziendale.

Windows 11 Pro è studiato appositamente per l’uso aziendale o per l’uso su un PC da lavoro e, alle funzioni viste sulla versione Home, aggiunge le seguenti caratteristiche:

• Crittografia avanzata BitLocker • Windows Information Protection (WIP) • Accesso assegnato • Enterprise State Roaming con Azure • Provisioning dinamico • Criteri di gruppo • Impostazione della modalità tutto schermo • Microsoft Store per le aziende • Supporto per Azure Active Directory • Windows Update per aziende

Windows 11 Pro presenta un prezzo ufficiale più elevato ma offre un’esperienza totale per la gestione del proprio PC; chi vuole risparmiare può puntare su Windows 11 Home senza particolari rinunce, ottenendo comunque un sistema operativo efficiente e sicuro per ogni tipo di esigenza.

Per le grandi imprese è possibile puntare anche su Windows 11 Enterprise, che aggiunge strumenti di gestione ancora più avanzati e integrazione con il cloud di Microsoft.

Come acquistare Windows 11 su Mr Key Shop

I prezzi ufficiali di Windows 11 Pro e di Windows 11 Home (venduti sullo store ufficiale di Microsoft) sono di 249 € e di 145 €, mentre la versione Enterprise viene venduta insieme a Microsoft 365 Enterprise a partire da 35,40 € per utente al mese.

Per risparmiare è possibile acquistare Windows 11 su Mr Key Shop. Ecco una lista delle diverse licenze di Windows (per uso casalingo e professionale) disponibili sullo store online:

Licenza: Prezzo Windows 11 Home 69,99 € Windows 11 Pro 79,90 € Windows 11 Upgrade 79,99 € Windows 11 Enterprise 99,99 €

Dopo aver scelto quale versione di Windows e quante licenze acquistare (è possibile acquistare anche più licenze insieme) è sufficiente premere su Aggiungi al carrello, su Amazon Pay o su PayPal Checkout per concludere l’ordine.

Dopo aver scelto il metodo di pagamento da utilizzare premiamo su Vai alla cassa, premiamo su Crea account per creare un nuovo account o su Accedi se siamo già clienti di Mr Key Shop, inseriamo l’indirizzo email su cui ricevere le licenze, confermiamo il metodo di pagamento scelto e attendiamo la conferma dell’ordine.

Se abbiamo scelto Amazon Pay come metodo di pagamento dovremo confermare l’acquisto con un account Amazon, sfruttando i metodi di pagamento dello store di e-commerce per concludere l’ordine; se invece abbiamo scelto PayPal è sufficiente inserire le credenziali d’accesso del nostro account PayPal per terminare la transazione.

Come installare e attivare Windows 11

Al termine dell’acquisto della licenza controlliamo subito l’email utilizzata all’interno del carrello o come riferimento per l’account Mr Key Shop che abbiamo creato: all’interno di essa troveremo incluso il link per il download del file ISO ufficiale e la licenza di Windows pronta all’uso, in formato Product Key.

Per attivare Windows appena installato o formattato inseriamo il codice Product Key in una delle schermate che compariranno durante l’installazione. Per attivare Windows dopo l’installazione o per cambiare licenza d’uso sul PC già attivo (con una licenza vecchia o con una licenza diversa) apriamo il menu Start, portiamoci nel percorso Impostazioni > Sistema > Attivazione > Aggiorna l’edizione di Windows e premiamo infine su Cambia, presente accanto alla voce Cambia codice Product Key.

Acquistare una licenza digitale in offerta è legale?

Mr Key Shop vende esclusivamente licenze al 100% legali, garantite e durevoli a vita. Come visto nel capitolo dedicato all’acquisto, il sito in questione supporta solo metodi di pagamento sicuri, tracciati e certificati, un’ulteriore garanzia sulla sicurezza dell’acquisto e sulla bontà delle licenze vendute.

La procedura di consegna è interamente digitalizzata, con consegna immediata tramite e-mail appena completato l’acquisto (con il link per il download del file ISO, istruzioni chiare per l’attivazione e la fattura), oltre ad offrire la garanzia soddisfatti o rimborsati in caso di errato acquisto o di problemi di qualsiasi natura.

La consegna in digitale via e-mail regala al Mr Key Shop la qualifica 100% eco-friendly: non vengono spediti prodotti tangibili, non vengono generate emissioni di CO2 per il trasporto e non viene prodotti inquinamento da imballaggi o da confezioni, rendendo quindi l’acquisto sul sito ecologico.

Altri prodotti venduti da Mr Key Shop

Oltre alle licenze per Windows 11 è possibile rivolgersi a Mr Key Shop per acquistare Office 2021, ma anche i migliori antivirus, suite di sicurezza complete, licenze per Microsoft Server e servizi di connessione VPN. Chi vuole risparmiare e acquistare solo licenze sicure e perfettamente legali dei programmi preferiti deve solo scegliere cosa comprare.

Abbiamo già parlato di offerte imperdibili negli articoli “Acquista Microsoft Office: migliori offerte e sconti” e “Acquistare Windows 10: migliori offerte e sconti“.

La procedura d’acquisto è molto simile a quella vista per Windows 11: dopo aver aggiunto i prodotti al carrello portiamoci nella cassa digitale del sito, effettuiamo l’accesso con un account Mr Key Shop, scegliamo un metodo di pagamento e un indirizzo di posta elettronica a cui inviare le licenze acquistate.

Dopo aver confermato la transazione avviamo il programma da attivare, identifichiamo il menu o la voce in cui inserire il codice di licenza acquistato e procediamo con l’attivazione. La procedura può cambiare in base al prodotto acquistato: il consiglio è di leggere sempre con la massima attenzione le istruzioni fornite all’interno dell’email di conferma dell’acquisto, in modo da poter sempre attivare il prodotto scelto.

Conclusioni

Mr Key Shop è un sito affidabile per acquistare Windows 11 a un prezzo decisamente accessibile, risparmiando sulla spesa finale (in particolare se dobbiamo attivare molte postazioni di lavoro aziendale).

Le licenze Windows vendute sul sito sono affidabili e sicure al 100%, permettono di attivare velocemente qualsiasi versione di Windows e la procedura d’acquisto è semplificata al massimo, così che anche utenti alle prime armi con i PC possano attivare la propria copia di Windows utilizzando sistemi di pagamento sicuri e tracciabili.

In caso di problemi è possibile contattare l’assistenza disponibile sia in italiano sia in inglese, in grado di fornire risposte a qualsiasi quesito e informazioni sulla formula soddisfatti o rimborsati su qualsiasi licenza venduta.

Domande frequenti sull'acquisto di Windows 11 Windows 11 è attivabile con una key in offerta? Windows 11 è attivabile senza problemi con le key in offerta disponibili su siti come Mr Key Shop. Scegliendo quest’ultimo avremo la certezza di acquistare solo licenze 100% originali, visto che il sito in questione vanta anni di esperienza nel settore, valutazioni alte sui siti di feedback online e supporto a metodi di pagamento sicuri. Windows 11 in offerta può scadere o risultare contraffatto? Le licenze Windows 11 vendute su Mr Key Shop sono “a vita”, non scadono dopo pochi mesi o anni, non vengono disattivate all’improvviso e non portano alla comparsa di messaggi “licenza non genuina”. Se legata ad un account Microsoft personale la licenza può essere anche utilizzata su altri computer ed attivata automaticamente in caso di formattazione o ripristino. Le licenze in sconto di Windows 11 sono sicure su PC aziendali? Le licenze vendute a forte sconto su Mr Key Shop sono identiche a quelle vendute sullo store ufficiale di Microsoft; possiamo quindi installarle anche su PC aziendali risparmiando moltissimo sull’acquisto delle licenze “a blocco”, così da poter attivare un numero elevato di postazioni di lavoro. Posso acquistare altri prodotti oltre alla licenza per Windows 11? Oltre alle licenze per Windows 11 Mr Key Shop vende anche licenze per attivare Office, licenze per antivirus commerciali famosi (ESET, Bitdefender, Norton e molte altre), servizi VPN e licenze per attivare Microsoft Server.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.