Come Acquistare Office 2021 al miglior prezzo

Da quando fu annunciata da Bill Gates il 1º agosto 1988 durante il COMDEX a Las Vegas, la suite Microsoft Office si è evoluta fino a diventare una completa piattaforma di servizi di tipo office automation, presente su molti computer. Che si tratti di strumenti aziendali o domestici, è divenuta sinonimo di “lavoro al PC”.

La sua presenza su molte postazioni ha permesso a impiegati, contabili, amministratori e direttori d’azienda di creare, leggere e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni con professionalità.

Inoltre, le componenti presenti all’interno della suite sono molto apprezzate in ambito business; ne è un esempio Microsoft Outlook, diventato un punto di riferimento tra i client di posta elettronica.

Office 2021 presenta però un costo piuttosto elevato: la versione di Office Home & Business 2021 ha infatti un prezzo di 299 €. Si tratta di una cifra non indifferente per chi usa il PC da casa per studio o per lavorare in smart working e non può accedere velocemente alle versioni aziendali (solitamente più economiche, essendo vendute con licenze a volume).

Sebbene il costo possa essere ammortizzato sottoscrivendo un abbonamento a Microsoft 365, la spesa da sostenere a cadenza mensile o annuale resta comunque alta e purtroppo non sempre accessibile a tutti.

In questa guida daremo quindi dei suggerimenti utili per acquistare Office 2021 al miglior prezzo e risparmiare fino al 70% sul prezzo di licenza.

Requisiti minimi per Office 2021

Difficilmente un computer risulta incompatibile con Microsoft Office, ma questo non significa che è possibile ignorare i requisiti minimi richiesti dalla suite di Microsoft.

Office 2021, la più recente versione della suite, funziona benissimo su Windows 10 quanto sul nuovo Windows 11 e sicuramente anche con le prossime versioni del sistema operativo, ma necessita dei seguenti i requisiti minimi per PC e Mac:

Sistema operativo: Windows 10 o Windows 11 per PC; una delle ultime tre versioni del sistema operativo macOS Processore: 1, 1 GHz e almeno 2 core fisici per Windows; Intel Core o Apple Silicon per MacOS. RAM: almeno 4 GB su PC; 10 GB su Mac Spazio disponibile: 4 GB su PC; 10 GB su Mac. Risoluzione dello schermo: 1280 x 768 per Windows; 1280 x 800 per macOS Scheda video: Su PC Windows è richiesta una scheda video con supporto DirectX 9 con WDDM 2.0

Questi requisiti sono abbastanza semplici da soddisfare e permettono sostanzialmente di usare Office su qualsiasi computer prodotto dopo il 2010. Come parametro conviene sempre controllare quanta memoria RAM possiede il computer o il Mac in uso, dato che con meno di 4 GB di RAM le applicazioni di Office non partiranno o mostreranno una schermata d’errore all’avvio dell’installer.

Dove acquistare Office 2021

Per attivare Office 2021 sul proprio computer è bene evitare keygen, KMS o attivatori crack di Office disponibili online (solitamente su siti poco sicuri o sui canali P2P).

Non tutti sanno, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi questi attivatori nascondono malware di ogni tipo, rappresentando una minaccia concreta per la sicurezza del proprio PC. Inoltre, è bene sapere che le licenze illegali vengono solitamente bloccate dopo un determinato periodo di tempo, rendendo quindi l’uso di tali prodotti inutile, oltre che dannoso.

A questo va aggiunto anche che, senza una licenza Office valida e sicura al 100%, non è possibile ottenere gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati periodicamente da Microsoft. Anche in questo caso il sistema diventa vulnerabile agli attacchi informatici e ai malware pensati per Office.

Senza una versione aggiornata di Office si rischia di rimanere per sempre esposti a minacce come Follina, una vulnerabilità zero-day in Microsoft Office che può essere sfruttata per installare malware sul computer e per prendere il controllo totale del PC, semplicemente scaricando un documento infetto.

Per tutti questi motivi consigliamo di evitare rischi e acquistare una licenza Office 2021 legale tramite siti sicuri come Mr Key Shop, uno store di rivendita di chiavi e licenze online che fornisce esclusivamente licenze sicure e affidabili, con una procedura d’acquisto semplificata, un’assistenza di prim’ordine e una garanzia soddisfatti o rimborsati su ogni key venduta.

Mr Key Shop rappresenta infatti una garanzia per l’acquisto di licenze a prezzo vantaggioso, come abbiamo già avuto modo di approfondire anche per le licenze in sconto per Windows 11.

Inoltre Mr Key Shop è un’azienda 100% eco-friendly, non spedendo prodotti fisici, non si generano emissioni di CO2 per il trasporto e non viene prodotto inquinamento da imballaggi.

Mr Key Shop vanta un’ottima reputazione su siti come TrustPilot, con più del 90% degli utenti che descrivono il servizio come “Eccezionale” su un totale di oltre 1.900 recensioni. Oltre alle chiavi di licenza per Office 2021 per PC e Mac, nello store online è possibile acquistare Windows 11 e Windows 10.

Anche chi desidera migliorare il livello di sicurezza del proprio PC può ricorrere a Mr Key Shop: il sito permette infatti di acquistare i migliori Antivirus e VPN direttamente online.

Anche le aziende possono approfittare delle offerte sui prodotti già citati, inoltre sul catalogo sono presenti diverse versioni di Windows Server e relative licenze User e Device CAL. La missione di Mr Key Shop è contribuire alla digitalizzazione delle PMI e una ricerca svolta tra le aziende clienti ha confermato che proprio il prezzo è una discriminante fondamentale.

Quale versione di Office 2021 scegliere

Office 2021 mette a disposizione diverse versioni, da scegliere in base all’uso che se ne farà.

Per l’uso di Office in ufficio, per esempio, è consigliabile puntare su Office Home & Business 2021 o Office Professional 2021. Se invece si prevede di farne soltanto un uso casalingo o legato allo studio, la versione Home & Student potrebbe essere più che sufficiente per svolgere le proprie attività.

Acquistare una di queste versioni direttamente sullo store Microsoft comporta una spesa piuttosto elevata. Per questo motivo molti utenti si rivolgono a delle alternative che, però, si rivelano poco sicure.

Su Mr Key Shop è invece possibile acquistare Office 2021 con licenze “genuine” 100% garantite e durevoli a vita per le seguenti versioni:

Licenza Prezzo Office 2021 Home & Student 69,99 € Office 2021 Home & Student per Mac 99,99 € Office 2021 Home & Business 89,99 € Office 2021 Home & Business per Mac 99,99 € Office 2021 Professional Plus 99,99 €

Una soluzione di questo tipo consente di ottenere un risparmio fino al 70% rispetto al prezzo ufficiale.

Tutte le chiavi vendute permettono di ottenere Office 2021 con licenza a vita (non richiedendo il pagamento di alcun abbonamento) e garanzia soddisfatti o rimborsati.

Come acquistare Office 2021

Un sito affidabile come Mr Key Shop è la soluzione ideale per acquistare Office 2021. Ciò vale sia per PC Windows sia per dispositivi Apple: lo store online consente infatti anche di ottenere Office per Mac, mettendo a disposizione le versioni Home & Business (2021, 2019 e 2016) e Home & Student 2021.

Come procedere con l’acquisto di Office su Mr Key Shop? Per ottenere la propria licenza sarà necessario indicare la quantità desiderata e cliccare su Aggiungi al carrello. Per concludere l’acquisto basta cliccare su Vai alla cassa oppure usare i tasti Amazon Pay o Paypal Checkout.

A questo punto verrà richiesto di creare un account personale, utile per successivi acquisti e per recuperare velocemente le licenze già acquistate. Sarà necessario inserire un indirizzo email valido, scegliere una password per l’account e seguire le indicazioni per concludere la transazione.

Al termine dell’acquisto i codici di licenza verranno spediti tramite email, questo rende rapido ed efficace l’acquisto di Office 2021 tramite Mr Key Shop, oltre a essere una scelta fortemente ecologica: la consegna delle licenze, infatti, avviene esclusivamente online, tramite indirizzo di posta elettronica, senza alcuna spedizione fisica.

Mr Key Shop permette di pagare con metodi di pagamento sicuri e tracciabili come PayPal e Amazon Pay, ma permette di usare anche carte di credito e di debito (MasterCard e Visa): sta all’utente scegliere il metodo migliore, con la consapevolezza di effettuare in ogni caso acquisti sicuri.

Office 2021 download: ecco come fare

Ottenuta la chiave di licenza (Product Key) di Office 202, sarà possibile riscattarla dal sito dedicato alla configurazione di Office. Qui basterà cliccare su Accedi per accedere con un account Microsoft o Outlook già esistente oppure cliccare su Crea un nuovo account per crearne uno al momento.

Dopo aver effettuato l’accesso con un account Microsoft, sarà necessario inserire il codice Product Key presente nell’email di Mr Key Shop e cliccare su Avanti; verranno sbloccati i link per scaricare la versione di Office 2021 desiderata, adattati al sistema operativo abbinato alla licenza.

Dopo l’aggiunta della licenza al nostro account potremo scaricare Office in un secondo momento utilizzando i link forniti nella pagina Office personale, dove è sufficiente effettuare l’accesso per accedere ai link di download della versione acquistata (premendo sul pulsante Installa Office).

Installare e attivare Office 2021

Utilizzando i link forniti dalla pagina di Office, o il file fornito da Mr Key Shop, potremo finalmente installare la suite di Microsoft. La procedura d’installazione è davvero molto semplice e si differenzia solo per il sistema operativo utilizzato: su Windows è un file .exe, mentre su Mac il file da scaricare è un .pkg; in entrambi i casi basterà seguire le istruzioni sullo schermo per installare velocemente Word, Excel, PowerPoint e gli altri programmi inclusi nella suite Office.

Al termine dell’installazione è sufficiente avviare un qualsiasi programma della suite e accedere con lo stesso account Office associato alla licenza per poter utilizzare i programmi Office.

Conclusioni

Office non può assolutamente mancare su nessun PC o Mac personale e dovrebbe essere installato anche sui computer destinati allo smart working come sulle workstation aziendali.

Per contenere i costi del pacchetto originale e ottenere acquistare Office risparmiando ci si può rivolgere a Mr Key Shop. L’attivazione è estremamente semplice e avviene direttamente dal sito di Microsoft, che provvederà a fornire anche i link di download per installare la suite nel computer.

Se è vero che esistono metodi per ottenere Microsoft Office gratuitamente, infatti, è sempre più sicuro preferire l’acquisto di una licenza Office originale, scegliendo la versione che fa al caso proprio. Come abbiamo visto in questa guida, soluzioni di questo tipo permettono di ottenere un risparmio fino al 70% del prezzo proposto da Microsoft o da altri store digitali.

Domande frequenti sull'acquistare Office 2021 Le licenze di Office scaricabili da Mr Key Shop sono legali? Le licenze vendute su Mr Key Shop sono legali e genuine. Grazie alla prima sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012, c-128/11 che legittima la vendita di software ricondizionati Mr Key Shop può offrire ai suoi clienti dei risparmi significativi e garantirgli la totale affidabilità. In virtù delle normative i software vengono acquistati da aziende di tutta Europa con licenze Microsoft originali e conformi alle leggi e alla Direttiva software UE e Microsoft Applicabile Regolarmente. La licenze Office di Mr Key Shop scadono? Le licenze fornite da Mr Key Shop sono perpetue, valgono per sempre. Le versioni Retail possono essere installate e disinstallate dal computer in qualsiasi momento (per trasferire la licenza su un nuovo PC), ma possono essere installate solo su un PC alla volta. Posso acquistare le licenze di Office 2021 anche per la mia azienda? Il sito Mr Key Shop fornisce licenze per le versioni Office 2021 Home & Business e per la versione Office 2021 Professional Plus, entrambe pensate per l’uso in ambito business: scegliamo quindi il numero di licenze da acquistare, riempiamo il carrello e procediamo con l’acquisto. Per ogni postazione avremo una licenza Office attivabile senza problemi, ma dovremo utilizzare comunque un account Office per lo scopo (per esempio l’account Exchange destinato al singolo dipendente).

