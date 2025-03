Grok 3, il nuovo modello AI potente e senza censure di Elon Musk, scavalca ChatGPT e Gemini in molti test (anche se un dipendente di OpenAI ha accusato xAI di aver pubblicato dati fuorvianti sui benchmark). Ma la sua libertà si è rivelata un’arma a doppio taglio…

In pochi giorni, alcuni utenti hanno scoperto il lato oscuro di Grok. L’AI è in grado di fornire istruzioni dettagliate per creare armi chimiche letali, con tanto di indirizzi dove acquistare i materiali. Uno sviluppatore ha addirittura ottenuto un manuale di decine di pagine su come produrre una tossina mortale e usarla in città per massimizzare i danni.

I just want to be very clear (or as clear as I can be)

Grok is giving me hundreds of pages of detailed instructions on how to make chemical weapons of mass destruction

I have a full list of suppliers. Detailed instructions on how to get the needed materials… https://t.co/41fOHf4DcW pic.twitter.com/VfOD6ofVIg

— Linus Ekenstam – eu/acc (@LinusEkenstam) February 24, 2025