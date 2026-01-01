 Grok Business e Enterprise: chatbot per aziende
Grok Business e Grok Enterprise sono i nuovi piani che consentono di accedere alle funzionalità del chatbot dedicate alle aziende di varie dimensioni.
Business AI
xAI

Alla vigilia di Capodanno, xAI ha annunciato la disponibilità di due versioni aziendali del suo chatbot. Grok Business e Grok Enterprise sono in pratica la risposta dell’azienda di Elon Musk agli equivalenti servizi offerti da Microsoft e OpenAI. Rispetto alle versioni consumer ci sono funzionalità dedicate e ovviamente una maggiore sicurezza.

Caratteristiche di Grok Business e Enterprise

Nel comunicato stampa non viene indicato il modello, ma sicuramente è Grok 4.1. Le differenze tra le due nuove offerte dipendono dalla dimensione dell’azienda. Grok Business è indicata per le PMI (piccole e medie imprese). Il costo dell’abbonamento è 30 dollari/mese per utente. Grok Enteprise è invece per grandi organizzazioni (utenti illimitati). Per conoscere il costo è necessario contattare xAI.

Caratteristiche comuni sono sicurezza e privacy. Le aziende hanno il completo controllo dei dati e nessuna informazione verrà utilizzata per addestrare i modelli. Grok Business permette di collegare altri servizi, come Google Drive, per ottenere risultati più pertinenti e condividere le conversazioni con i colleghi di lavoro.

La collaborazione è possibile con i progetti (Projects). È possibile aggiungere file e scegliere nomi e permessi per la condivisione. Oltre a Google Drive sarà possibile collegare altre Apps, tra cui Slack e Notion. Grok rispetterà i permessi e citerà le fonti (documenti aziendali) nelle risposte.

I progetti supporteranno anche la ricerca agentica tramite le Collections API. La gestione di Grok Business avviene mediante una console di amministrazione. È possibile aggiungere utenti, controllare gli accessi, monitorare l’uso ed effettuare i pagamenti per l’abbonamento.

Il piano Grok Enterprise include le funzionalità di Grok Business e aggiunge Custom Single Sign-On (SSO), Directory Sync (SCIM), audit avanzato e controlli di sicurezza. È disponibile inoltre un Vault isolato che protegge i dati con una chiave crittografica dedicata.

Nei prossimi mesi saranno disponibili altre novità, tra cui più Apps, agenti AI personalizzabili e migliori funzionalità di collaborazione.

Fonte: xAI

Pubblicato il 1 gen 2026

Luca Colantuoni
Pubblicato il
1 gen 2026
