Grok Business e Enterprise: chatbot per aziende

Alla vigilia di Capodanno, xAI ha annunciato la disponibilità di due versioni aziendali del suo chatbot. Grok Business e Grok Enterprise sono in pratica la risposta dell’azienda di Elon Musk agli equivalenti servizi offerti da Microsoft e OpenAI. Rispetto alle versioni consumer ci sono funzionalità dedicate e ovviamente una maggiore sicurezza.

Caratteristiche di Grok Business e Enterprise

Nel comunicato stampa non viene indicato il modello, ma sicuramente è Grok 4.1. Le differenze tra le due nuove offerte dipendono dalla dimensione dell’azienda. Grok Business è indicata per le PMI (piccole e medie imprese). Il costo dell’abbonamento è 30 dollari/mese per utente. Grok Enteprise è invece per grandi organizzazioni (utenti illimitati). Per conoscere il costo è necessario contattare xAI.

Caratteristiche comuni sono sicurezza e privacy. Le aziende hanno il completo controllo dei dati e nessuna informazione verrà utilizzata per addestrare i modelli. Grok Business permette di collegare altri servizi, come Google Drive, per ottenere risultati più pertinenti e condividere le conversazioni con i colleghi di lavoro.

La collaborazione è possibile con i progetti (Projects). È possibile aggiungere file e scegliere nomi e permessi per la condivisione. Oltre a Google Drive sarà possibile collegare altre Apps, tra cui Slack e Notion. Grok rispetterà i permessi e citerà le fonti (documenti aziendali) nelle risposte.

I progetti supporteranno anche la ricerca agentica tramite le Collections API. La gestione di Grok Business avviene mediante una console di amministrazione. È possibile aggiungere utenti, controllare gli accessi, monitorare l’uso ed effettuare i pagamenti per l’abbonamento.

Il piano Grok Enterprise include le funzionalità di Grok Business e aggiunge Custom Single Sign-On (SSO), Directory Sync (SCIM), audit avanzato e controlli di sicurezza. È disponibile inoltre un Vault isolato che protegge i dati con una chiave crittografica dedicata.

Nei prossimi mesi saranno disponibili altre novità, tra cui più Apps, agenti AI personalizzabili e migliori funzionalità di collaborazione.