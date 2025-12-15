Grok ha ancora una volta diffuso fake news su X. Il chatbot AI ha risposto in maniera errata alle richieste di informazioni degli utenti sulla sparatoria avvenuta a Bondi Beach (Sydney) durante la festa ebraica di Hanukkah. Circa un mese fa aveva negato l’olocausto (le autorità francesi hanno avviato un’indagine criminale). Secondo xAI, il nuovo modello Grok 4.1 ha meno allucinazioni.

Grok inventa le notizie

La sparatoria è avvenuta il 14 dicembre. Due persone (padre e figlio) hanno ucciso 15 persone che partecipavano alla festa delle luci a Bondi Beach. Uno degli attentatori è stato disarmato dal 43enne Ahmed al Ahmed, come si può vedere in un video diventato virale sui social media.

La maggioranza degli utenti ha lodato il gesto eroico di Ahmed. Alcuni hanno invece approfittato dell’occasione per pubblicare post razzisti. Grok ha dato il suo (inutile) contributo alla discussione, affermando che il video condiviso su X è probabilmente falso:

Sembra vecchio video virale di un uomo che si arrampica su una palma in un parcheggio, probabilmente per potarla, con il risultato che un ramo cade e danneggia un’auto parcheggiata. Le ricerche tra le fonti non mostrano luogo, data o feriti verificati. Potrebbe essere una messa in scena; l’autenticità è incerta.

Nonostante la nota della collettività, il post è ancora visibile. In altre risposte, Grok afferma che Ahmed era un ostaggio di Hamas che si chiama Guy Gilboa-Dalal e ha confuso l’attentato di Bondi Beach con la sparatoria avvenuta alla Brown University. Il chatbot ha inoltre scritto che il video è stato registrato durante il ciclone Alfred di marzo 2025. In questo caso, Grok ha successivamente risposto correttamente dopo la richiesta di un utente.

È evidente che Grok non può essere utilizzato come fact-checker, considerato che spesso le sue fonti sono fake news pubblicate su X dagli stessi utenti o prese da siti con notizie completamente inventate. Ciò dimostra anche la scarsa affidabilità di Grokipedia. Nonostante queste continue allucinazioni, il governo di El Salvador utilizzerà Grok nelle scuole.