 Grok nega l'olocausto, indagine criminale in Francia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Grok nega l'olocausto, indagine criminale in Francia

Le autorità francesi hanno avviato un'indagine nei confronti di X, in quanto Grok ha pubblicato un post in cui nega l'esistenza dell'olocausto.
Grok nega l'olocausto, indagine criminale in Francia
Business AI
Le autorità francesi hanno avviato un'indagine nei confronti di X, in quanto Grok ha pubblicato un post in cui nega l'esistenza dell'olocausto.
Google AI Studio

Grok aveva già manifestato le sue preferenze per l’estrema destra, ma X ha prontamente rimediato al “bug”. Il popolare chatbot dell’azienda di Elon Musk ha nuovamente svelato le tendenze naziste, negando l’olocausto. Le autorità francesi hanno quindi avviato un’indagine criminale. I ricercatori della Cornell University hanno invece scoperto le discutibili citazioni di Grokipedia.

Indagine criminale per negazionismo

Le autorità francesi hanno avviato un’indagine criminale nei confronti di X a metà luglio. L’accusa è interferenza straniera nel processo elettorale. L’algoritmo del social network sarebbe stato manipolato per incrementare la visibilità dei contenuti di estrema destra. X ha comunicato che l’accusa è falsa.

In un post (successivamente eliminato), Grok aveva affermato che i forni crematori di Auschwitz erano stati progettati per la disinfezione contro il tifo utilizzando Zyklon B. In pratica non è mai esistito lo sterminio di massa degli ebrei con le camere a gas. In seguito alla denuncia presentata da tre ministri francesi, le autorità hanno aggiunto una nuova accusa all’indagine avviata a luglio.

Il ministro dell’economia ha presentato un’altra denuncia ad Arcom (equivalente all’italiana AGCOM), essendo l’autorità francese che vigila sul rispetto del Digital Services Act. La Commissione europea potrebbe avviare una nuova indagine, oltre a quelle già in corso.

Grokipedia cita i neonazisti

Grokipedia è l’enciclopedia generate da xAI con l’intelligenza artificiale. Le singole voci vengono create e modificate con Grok, quindi non stupisce quanto scoperto dai ricercatori della Cornell University.

Dopo aver analizzato oltre 883.000 articoli, i ricercatori hanno scoperto che Grokipedia contiene oltre 12.500 citazioni di fonti ritenute poco credibili. Ci sono ad esempio 42 citazioni del sito neonazista Stormfront, mentre il sito dei nazionalisti bianchi VDare viene citato 107 volte. Uno degli utenti di Stormfront era Anders Behring Breivik, terrorista norvegese che ha ucciso 77 persone nel 2011.

Fonte: Engadget

Pubblicato il 21 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi

Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi
Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?

Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?
Windows 11, arriva il copia-incolla con l'AI in locale

Windows 11, arriva il copia-incolla con l'AI in locale
Copilot arriva su Chrome, Microsoft cede al browser più usato

Copilot arriva su Chrome, Microsoft cede al browser più usato
Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi

Come usare Copilot per creare podcast in pochi secondi
Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?

Linus Torvalds: cosa pensa il padre di Linux del vibe coding?
Windows 11, arriva il copia-incolla con l'AI in locale

Windows 11, arriva il copia-incolla con l'AI in locale
Copilot arriva su Chrome, Microsoft cede al browser più usato

Copilot arriva su Chrome, Microsoft cede al browser più usato
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 nov 2025
Link copiato negli appunti