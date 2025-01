Grok di Elon Musk, in arrivo la modalità provocatoria

Elon Musk aveva stuzzicato la nostra curiosità ad aprile scorso, quando aveva accennato a una misteriosa “Modalità unhinged” (si potrebbe tradurre con “Provocatoria”) per Grok, il chatbot AI di X. Quasi un anno dopo, xAI, la società di Musk dietro a Grok, ha aggiornato una pagina FAQ sul suo sito web che fa luce su questa novità esplosiva.

In arrivo la modalità senza filtri per Grok: sarà più polemico

In Modalità Provocatoria, Grok sfodererà risposte “volutamente discutibili, inopportune e offensive“, secondo la pagina FAQ, “un po’ come un comico dilettante che sta ancora imparando il mestiere“. La modalità non sembra ancora attiva.

La Modalità Senza filtri potrebbe essere il tentativo di realizzare la visione originale di Grok. Quando Musk annunciò Grok circa due anni fa, lo presentò come un chatbot tagliente, senza filtri e “politicamente corretto“, disposto a rispondere a domande controverse che altri sistemi AI evitano. In parte, ha mantenuto la promessa. Se gli si chiede di essere volgare, Grok lo fa volentieri, sputando parolacce e linguaggio colorito che non si sentirebbe mai da ChatGPT.

Ma il Grok di oggi tentenna sui temi politici e non oltrepassa certi limiti. Anzi, uno studio ha scoperto che Grok pende a sinistra su temi come i diritti dei transgender, i programmi di diversità e le disuguaglianze.

Addio “sciocchezze politically correct”

Musk ha dato la colpa del comportamento di Grok ai suoi dati di addestramento (le pagine web pubbliche) e ha promesso di “spostare Grok verso una posizione politicamente neutrale“. “Purtroppo, Internet (su cui è addestrato) è invaso da sciocchezze“, ha detto in un post a dicembre 2023. “Grok migliorerà. Questa è solo la beta“.

Musk e molti dei suoi alleati, tra cui lo “zar” della crittografia e dell’AI di Donald Trump, David Sacks, hanno accusato i chatbot AI di censurare i punti di vista conservatori. Sacks ha preso di mira in particolare ChatGPT di OpenAI, definendolo “programmato per essere falso” su temi politicamente sensibili.

Resta da vedere se la Modalità Senza filtri renderà davvero Grok politicamente neutrale o se lo spingerà semplicemente verso l’altro estremo dello spettro politico. Certo che con Elon Musk, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.