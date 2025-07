Venerdì Elon Musk aveva annunciato con orgoglio di aver migliorato Grok. Ma l’upgrade si è rivelato un disastro. Il chatbot di xAI ora promuove apertamente teorie cospirative antisemite e propaganda politica di estrema destra.

We have improved @Grok significantly.

You should notice a difference when you ask Grok questions.

— Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025