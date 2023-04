Grosso Guaio all'Esquilino: guarda il film in streaming

Non è Karate Kid, non è nemmeno Cobra Kai e alla regia non c’è Carpenter, è Grosso Guaio all’Esquilino: La Leggenda del King Fu, ora disponibile in streaming gratis su Prime Video. Per vederlo ti serve solo un abbonamento Amazon Prime attivo. Il film vede Lillo nei panni di Martino, un tempo stella del cinema di genere e ora alle prese con un adolescente che attraversa un momento delicato.

Guarda in streaming Grosso Guaio all’Esquilino

Una pellicola divertente, con un cast di attori che vede, tra gli altri, la presenza di Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani, Giorgio Colangeli, Liyu Jin, Valerio Desirò, Gianluca Giugliarelli, Miakouang Notza Mao e Massimiliano Mollicone. Qui sotto la sinossi e il trailer del lungometraggio.

Roma. Davide passa le sue giornate nel quartiere Esquilino cercando di sfuggire dal bulletto della scuola e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all’arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l’arte del Kung fu, ritroverà la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

Un’ora e mezza di risate, ma in cui è affrontata anche un tema delicato, quello del bullismo, con l’ironia che contraddistingue Lillo (all’anagrafe Pasquale Petrolo) e le sue interpretazioni. La regia è di YouNuts, duo italiano formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Puoi subito vedere il film in streaming.

Come scritto in apertura, il catalogo di Prime Video (comprese le prossime partite delle italiane in Champions League) è gratis per chi dispone di un un abbonamento Amazon Prime attivo: se ancora non lo hai fatto, inizia subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa, poi deciderai se rinnovare prima della scadenza.

