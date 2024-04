Grosso risparmio con Mondly: piano a vita e accesso gratuito alle app AR e Kids

Mondly, famosa piattaforma che insegna le lingue straniere, lancia un’offerta imperdibile: un grosso risparmio del 95% sul piano a vita, a cui si aggiunge l’accesso gratuito alle innovative app AR (Realtà Aumentata) e Mondly Kids. Si tratta di un’opportunità unica per apprendere una nuova lingua oppure perfezionare le tue competenze linguistiche. Pagherai soltanto una volta 99,99 euro, anziché 1.999,99 euro.

Grosso risparmio con Mondly per imparare le lingue in modo divertente

Mondly mette in campo l’innovazione per insegnare le lingue:

Tecnologia di realtà aumentata (AR): trasforma la tua casa in un’aula di lingue immersiva. Interagisci con oggetti virtuali e personaggi per un apprendimento efficace e coinvolgente.

trasforma la tua casa in un’aula di lingue immersiva. Interagisci con oggetti virtuali e personaggi per un apprendimento efficace e coinvolgente. Mondly Kids: aiuta i tuoi bambini ad apprendere divertendosi. Questa piattaforma sicura e stimolante offre giochi ed attività interattive con personaggi accattivanti, sviluppate specificamente per stimolare la curiosità e il desiderio di imparare dei più piccoli.

aiuta i tuoi bambini ad apprendere divertendosi. Questa piattaforma sicura e stimolante offre giochi ed attività interattive con personaggi accattivanti, sviluppate specificamente per stimolare la curiosità e il desiderio di imparare dei più piccoli. 41 lingue disponibili: il piano a vita di Mondly si adatta perfettamente a studenti di ogni livello, dai principianti che vogliono muovere i primi passi a chi ha già una base e desidera raggiungere la padronanza.

Che tu voglia migliorare le tue prospettive di carriera aprendo la porta a nuove opportunità lavorative, prepararti per un viaggio all’estero potendoti immergere completamente nella cultura locale, o semplicemente esplorare nuove lingue per allargare i tuoi orizzonti personali, Mondly ti offre gli strumenti necessari per raggiungere i tuoi obiettivi.

L’offerta attuale è un’occasione d’oro per chiunque desideri imparare una nuova lingua o perfezionare le proprie conoscenze linguistiche. Il piano a vita con accesso gratuito alle app AR e Mondly Kids rappresenta un investimento a tutto tondo: nel tuo futuro professionale e personale, ma anche in quello dei tuoi figli. Non lasciarti sfuggire questo grosso risparmio e cogli al volo l’opportunità di imparare divertendoti!